Azioni tech da comprare: i suggerimenti di Jim Cramer per il 2023

Il settore tecnologico è stato tra i peggiori dell’S&P 500 nel 2022, ma secondo il noto esperto finanziario Jim Cramer, è proprio questo settore a migliorare le sue prospettive nel 2023, soprattutto una volta che si sarà superata la prima metà dell’anno.

Nell’anno che si accinge a conclusione, d’altronde, l’aumento dei tassi di interesse ha rappresentato una dura sfida per il tech, calato del 27% su base annua, facendo meglio solamente dei settori dei beni di consumo discrezionali, in calo del 36,2%, e dei servizi di comunicazione, in calo del 40,3%.

Tuttavia, nel 2023 le cose potrebbero cambiare, almeno per alcuni big. Per esempio, gli utili del secondo trimestre fiscale 2023 di Oracle, pubblicati la scorsa settimana, sono stati particolarmente brillanti. Oggi il titolo viene venduto a meno di 17 volte gli utili a termine e anche se il software aziendale non è certo il settore preferito da molti analisti, questa azione potrebbe riservare buone sorprese agli investitori.

Il secondo titolo che Cramer ha dichiarato di apprezzare è quello di Broadcom, grazie anche alla strategia di diversificazione intrapresa, che comprende l’accordo per l’acquisizione di VMware. Le azioni Broadcom hanno anche un rendimento da dividendo di circa il 3,3%, che permette agli investitori di essere pazienti, mentre l’acquisizione passa attraverso la revisione normativa. La società ha anche annunciato di recente un programma di riacquisto di azioni per 10 miliardi di dollari.

Terza e ultima azione individuata da Cramer è quella di Palo Alto Networks, che sebbene non faccia parte dell’S&P 500 ha attirato le attenzioni dell’esperto, che ha dichiarato di ritenere che si tratti della società di cybersicurezza meglio gestita, operante in un settore che ha una capacità di tenuta a lungo termine nell’era digitale. Sebbene il mese scorso Palo Alto Networks abbia riportato risultati migliori del previsto, Cramer ha osservato che il titolo non è troppo lontano dal suo minimo di chiusura di 52 settimane, pari a 142,21 dollari, raggiunto il 4 novembre.

