Calendario Wall Street 2023: orari e chiusure per festività della borsa americana

Quale è il calendario 2023 della borsa americana? Quali sono i giorni di chiusura previsti a Wall Street per il nuovo anno? E quali sono gli orari ufficiali degli scambi? Per un investitore interessato ad operare sul mercato azionario Usa, conoscere tutte queste informazioni è essenziale. Il motivo è di facile comprensione: solo conoscendo il calendario di Wall Street è possibile programmare la propria attività di trading online. E gli orari di apertura e chiusura delle contrattazioni? Contrariamente a quello che si può pensare anche questi sono in realtà molto importanti per la definizione del lavoro del trader e questo perchè, a differenza di quello che avviene su Borsa Italiana, a Wall Street non mancano i giorni in cui la borsa chiude anticipatamente rispetto all’orario standard.

Insomma la tematica è sicuramente interessante ed è per questo che abbiamo deciso di dedicare all’argomento una guida che aggiorneremo all’inizio di ogni anno. Grazie a questo post chi ci sta leggendo potrà trovare una risposta alle seguenti domande:

quando apre la borsa americana oggi

quali sono i giorni di chiusura della borsa americana

quando chiude la borsa di Wall Street

quali sono le festività della borsa americana

Premesso tutto questo, possiamo quindi entrare nel vivo del tema.

Calendario borsa americana 2023: giorni di chiusura di Wall Street

I trader alle prime armi sono portati a pensare che conoscere il calendario di una borsa sia sufficiente avere sottomano il calendario civile. Questo non è assolutamente vero poichè ci sono tante occasioni in cui, nonostante la festività, le borse sono normalmente aperte come pure ci sono molte occasioni in cui accade esattamente l’opposto ossia giorni non festivi in cui il mercato azionario è chiuso.

Premesso questo ecco cosa prevede il calendario 2023 di Wall Street in merito ai giorni di chiusura per festività:

2 gennaio 2023 (capodanno);

16 Gennaio 2023 (Martin Luther King, Jr. Day)

20 febbraio 2023 (Washington’s birthday)

7 aprile 2023 (Venerdì Santo)

29 maggio 2023 (Memorial Day)

19 giugno 2023 (Juneteenth holiday)

4 luglio 2023 (Independence Day)

4 settembre 2023 (Labor Day)

23 novembre 2023 (Giorno Ringraziamento)

25 dicembre 2023 (Natale)

A questi giorni in cui la borsa americana è chiusa per festività, bisogna poi aggiungere, ovviamente, tutti i sabati e le domeniche.

Calendario borsa americana 2023: giorni in cui Wall Street chiude in anticipo

Per gli investitori italiani può sembrare quasi assurdo ma il calendario borsa americana 2023 prevede anche questo: giorni di chiusura anticipata vale a dire sedute che sono più brevi rispetto al previsto.

Per quello che riguarda il 2023, i giorni in cui la borsa di Wall Street chiude prima rispetto al solito sono:

3 Luglio 2023 (giorno precedente la festa di Indipendenza)

24 Novembre 2023 (dopo successivo al Giorno del Ringraziamento)

In tutti e due questi casi, l’orario di chiusura di Wall Street è anticipato alle ore 13:00 locali. In pratica in queste due occasioni, la borsa americana fa metà giornata.

Orario Borsa Americana 2023: a che ora apre e chiude Wall Street ?

Il riferimento ai giorni di chiusura anticipata ci porta dritti dritti nel secondo argomento di questa guida: gli orari di contrattazioni vigenti a Wall Street nel 2023. A che ora apre la borsa americana? E a che ora si chiudono gli scambi?

Da un certo punto di vista la questione degli orari è ancora più importante di quella del calendario. Infatti se il mercato è chiuso, è ovvio che non sia possibile comprare azioni ma sia necessario rimandare tutto al giorno dopo.

Detto questo, gli orari di Wall Street sono sempre gli stessi da anni:

apertura : 15:30 ora italiana, vale a dire le ore 09:30 del fuso orario di New York

: 15:30 ora italiana, vale a dire le ore 09:30 del fuso orario di New York chiusura: 22:00 ora italiana, vale a dire ore 16:00 del fuso orario di New York

Orario Wall Street 2023: ora legale e ora solare

Per investire in borsa operando su mercati che hanno fusi orari differenti, è necessario conoscere i giorni in cui avviene il passaggi dall’ora solare a quella legale e viceversa. Nel caso della borsa americana, gli orari risentono del fatto che le date di passaggio dall’ora solare a quella legale e viceversa non sono coincidenti come quelle italiane.

Negli Stati Uniti, infatti, l’ora solare entra in vigore una settimana dopo l’Italia mentre l’ora legale scatta una settimana prima. Questo impatta sugli orari di apertura e chiusura di Wall Street che vengono modificati secondo le seguenti indicazioni:

nella settimana in cui non è ancora avvenuto il passaggio all’ora legale, l’orario di Wall Street non è più 15:30 – 22:00 (ora italiana) ma diventa 14:30 – 21:00 (ora italiana)

nella settimana in cui non è avvenuto ancora il passaggio all’ora solare, l’orario di Wall Street non è più 15:30 – 22:00 (ora italiana) ma diventa 14:30 – 21:00 (ora italiana)

Trading after hours e pre-market: orari calendario 2023

A Wall Street, come del resto anche su Borsa Italiana, è possibile fare trading anche nel cosiddetto pre-market e nell’afert hours vale a dire prima dell’apertura ufficiale delle contrattazioni (ossia alle 15:30 italiane – salvo le settimane di non coincidenza ora solare/ora legale) e dopo la chiusura degli scambi (ossia alle ore 22:00 salvo le settimane di non coincidenza ora solare/ora legale).

Ecco quali sono gli orari di negoziazione nelle sessioni pre e after markets di Wall Street per l’anno 2023:

Pre market : dalle 14:00 (ore 08:00 USA) alle ore 15:30 (ore 09:30 USA);

: dalle 14:00 (ore 08:00 USA) alle ore 15:30 (ore 09:30 USA); After markets: dalle ore 22:00 (ore 16:00 USA) alle ore 02:00 di notte (ore 20:00 USA)

Il trading su azioni e indici di Wall Street prima e dopo l’apertura della sessione regolare non va trascurato. Molte quotate anche di primo piano, infatti, pubblicano i rispettivi conti trimestrali dopo la chiusura degli scambi e quindi sono “valutabili” nell’after-trading.

Calendario Wall Street 2023: perchè aperture e chiusure sono fondamentali per chi fa trading

Prima lo abbiamo solo anticipato, ma ora è il momento di tornare sul tema: perchè conoscere le aperture e chiusure della borsa di Wall Street è fondamentale per chi fa trading online?

I motivi sono essenzialmente tre:

fare trading sugli strumenti di Wall Street : sembra scontato ma non è possibile fare trading sugli indici e sulle azioni Usa senza conoscere gli orari e i giorni di chiusura/apertura della borsa di Wall Street

: sembra scontato ma non è possibile fare trading sugli indici e sulle azioni Usa senza conoscere gli orari e i giorni di chiusura/apertura della borsa di Wall Street conoscere l’impatto di Wall Street sugli altri mercati : la borsa Usa condiziona tantissimo i pomeriggi delle borse europee e questo per ovvie ragioni di timing. Se Wall Street è chiusa, i volumi sulle borse europee potrebbero essere più contenuti

: la borsa Usa condiziona tantissimo i pomeriggi delle borse europee e questo per ovvie ragioni di timing. Se Wall Street è chiusa, i volumi sulle borse europee potrebbero essere più contenuti agire in anticipo quando Wall Street è chiusa: visto che i giorni di chiusura di Wall street sono noti in anticipo, è possibile conoscere prima i giorni i cui le borse europee e quelle asiatiche avranno un volume di scambi più basso

E visto che stiamo parlando di trading online, ricordiamo ai nostri lettori che è possibile tradare indici di Wall Street e azioni americane con tutti i migliori broker forex e CFD.

