Comprare azioni Coca Cola su rialzo previsioni 2022? Il punto dopo la trimestrale

Ieri Coca Cola ha pubblicato i conti del terzo trimestre 2022 offrendo anche un aggiornamento sull’intero esercizio in corso. Gli spunti interessanti non sono mancati e infatti il titolo ha chiuso la sessione regolare con una progressione di oltre il 2 per cento attestandosi poco sotto i 59 dollari. Coca Cola è uno dei titoli più stabili della borsa Usa essendo ai livelli di prezzo di inizio anno.

Il risultato messo a segno dalla quotata nella sessione di ieri è stato sostenuto dall’ottima performance registrata da utili e ricavi nel periodo in esame. In particolare Coca Cola ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto pari a 2,83 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,47 miliardi di dollari registrati nel terzo trimestre 2021. Di conseguenza, l’utile per azione della società è cresciuto del 14 per cento attestandosi a quota 0,65 dollari. Il dato è stato leggermente migliore delle attese degli analisti che erano ferme a 0,64 dollari. Scendendo nel conto economico, le vendite nette rettificate alla fine del terzo trimestre 2022 hanno evidenziato un rialzo del 10 per cento a quota 11,1 miliardi di dollari.

Anche in questo caso il dato ha battute le attese degli analisti che erano ferme a quota 10,52 miliardi di dollari. In forte rialzo anche i ricavi organici che sono aumentati del 16 per cento sostenuti dall’incremento dei prezzi di tutti i prodotti Coca-Cola. Viceversa il margine operativo lordo MOL alla fine del terzo trimestre era pari al 27,9 per cento, in ribasso rispetto al 28,9 per cento del terzo trimestre 2021.

Come si può constatare da queste indicazioni, la trimestrale Coca Colaè stata, nel complesso, migliore delle attese. Proprio questo fattore ha permesso al titolo di finire nel mirino dei compratori prima nel pre-market di Wall Street e poi nella sessione regolare di scambi.

Coca Cola previsioni esercizio 2022

Oltre ad aver approvato i conti del terzo trimestre 2022, il management di Coca Cola ha anche fornito delle indicazioni sull’esercizio in corso. In generale le previsioni sul 2022 di Coca Cola hanno subito un miglioramento. La società punta a chiudere l’anno con una crescita degli utili per azione pari compresa tra il 6 e il 7 per cento.

Si tratta di un target migliorativo rispetto alla precedente stima che era compresa tra il 5 e il 6 per cento. Riviste al rialzo anche le prospettive di crescita organica dei ricavi che ora sono compresa tra il 14 e il 15 per cento contro la precedente forchetta 12/13 per cento.

