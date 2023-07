Comprare subito queste azioni prima che inizi la stagione delle trimestrali Usa

Negli Stati Uniti la stagione delle trimestrali è praticamente iniziata. Oggi saranno alcune tra le più grandi banche d’affari a rendere noti i rispettivi conti trimestrali. Parliamo di quotate del calibro di Bank of America e di Morgan Stanley che non hanno bisogno di presentazioni.

Detto questo c’è un titolo che proprio sarebbe un peccato non comprare prima che venga pubblicata la sua trimestrale? La risposta è affermativa. Secondo Goldman Sachs si tratta delle azioni General Motors. Il noto colosso del settore automotive è stato giudicato molto positivamente in un recente report di Goldman Sachs.

In questo articolo spiegheremo però gli esperti della banca d’affari americana hanno fatto questo nome e faremo ovviamente riferimento anche alle stime sui conti trimestrali di General Motors.

Analisi azioni General Motors: cosa pensano gli analisti di Goldman Sachs

General Motors (GM) è una delle più grandi case automobilistiche al mondo. Fondata nel 1908, ha sede a Detroit, Michigan, negli Stati Uniti. GM è conosciuta per la produzione e la vendita di veicoli sotto marchi automobilistici famosi come Chevrolet, GMC, Buick e Cadillac. Nonostante la lunga storia (e i tanti problemi affrontati nel corso dei decenni) oggi General Motors è una forza significativa dell’industria automobilistica globale. L’azienda produce una vasta gamma di veicoli, inclusi automobili, camion leggeri e veicoli elettrici ma anche impegnata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie innovative, come la guida autonoma e la mobilità elettrica.

Secondo Goldman Sachs, i dati sulle consegne nel secondo trimestre 2023, hanno evidenziato che i prezzi negli Usa sono forti per i veicoli ICE.

Nella loro nota gli esperti hanno affermato che è in corso un aumento delle previsioni SAAR negli Stati Uniti per il 2023/2024 a 15,75 milioni/16,25 milioni dai 14,5 milioni/16,0 milioni. L’incremento riflette il rafforzamento delle vendite da inizio anno e il miglioramento dei principali indicatori macro della domanda di auto come ad esempio il sentiment dei consumatori. Detto questo, la nostra nuova previsione SAAR elaborata da Goldman Sachs presuppone un livello SAAR relativamente simile nel 2H23 come nel 2Q.

Per quello che riguarda le valutazioni, gli esperti hanno evidenziato che la loro copertura in mediana è aumentata del 21 per cento dall’inizio di maggio, sovraperformando l’andamento dell’S&P 500 che è cresciuto solo del 9 per cento.

In questo contesto le azioni General Motors sono sicuramente un titolo da comprare anche alla luce delle aspettative sul fatto che prezzi dei veicoli possano calare nel 2H23/24 a causa della moderazione della domanda di offerta. Concretamente gli esperti della banca d’affari Usa hanno rating buy (ossia comprare) e target price a 49 dollari sulle azioni General Motors. Da evidenziare che proprio il prezzo obiettivo è stato rivisto al rialzo essendo in precedenza pari a 46 dollari. Interessante il potenziale di upside rispetto ai prezzi correnti.

Per comprare le azioni General Motors ci sono vari broker a disposizione. Del resto stiamo parlando di un colosso Usa e quindi non deve stupire se è coperto da più broker.

Ad esempio si può tradare azioni GM con eToro (qui la recensione aggiornata) che offre due soluzioni: la possibilità di comprare azioni General Motors reali senza commissioni (ma si applicano altre fees) e il trading con i CFD. In questo secondo caso è possibile speculare anche al ribasso. eToro offre sempre il conto demo per fare pratica gratuitamente e in più il deposito minimo per iniziare ad operare è solo 50 dollari.

