Embargo UE al petrolio russo? Ecco le azioni su cui investire subito

La decisione dell’Unione Europea di iniziare un cammino che, in modo progressivo, condurrà ad un sostanziale embargo sul petrolio russo, crea gli spazi per investire su alcuni titoli che potrebbero beneficiare dello stop UE all’importazione di petrolio dalla Russia. Ad affrontare la questione, stilando anche una lista di queste azioni, sono stati gli analisti di Credi Suisse.

Come sarà possibile notare consultando l’elenco, tutte le società che, secondo gli esperti elvetici, dovrebbero trarre vantaggio dall’embargo dell’Unione Europea al petrolio di Mosca, sono americane. Non c’è un solo titolo europeo presente e questo, dal nostro punto di vista, è un segnale chiaro su chi sta beneficiando della guerra alle porte dell’Europa. Torniamo, però, al discorso operativo poichè, come noto ai nostri lettori, l’obiettivo di questo sito è quello di offrire spunti concreti in momenti di difficoltà ovvero quello di cavalcare anche le situazioni avverse.

Azioni da comprare per sfruttare embargo al petrolio russo

Secondo l’analista di Credit Suisse Manav Gupta, entro la fine dell’anno in corso, l’Unione Europea dovrà trovare il modo di rimpiazzare qualcosa come 1,5 MMb/d di greggio russo. Le strade percorribili non mancano ed è proprio nell’ambito di esse che Gupta ha individuato alcun titoli che potrebbe trarre particolare beneficio.

I settori a cui guardare sono quelli della raffinazione, del midstream dei servizi integrati e dell’E&P. Più nel dettaglio, per quello che riguarda il mondo integrato, le preferite dell’analista di Credit Suisse sono:

Cenovus Energy

Suncor Energy

Chevron

Secondo Gupta si tratta di tre belle quotate (tutte sul NYSE) che sono ben posizionate per sfruttare i prezzi del greggio più alti. Non solo ma tutti e tre questi colossi hanno un’ottima capacità di raffinazione nell’area UE e quindi con lo stop di Bruxelles al petrolio russo, potrebbero veder crescere i loro profitti.

Per quello che riguarda il segmento della raffinazione, i titolo su cui l’analista svizzero consiglia di investire sono:

Valero Energy

Phillips 66

Marathon Petroleum

HF Sinclair Corp

Secondo l’esperto il grande potenziale catalizzatore di queste quotate è la carenza globale di prodotti.

Passando poi al settore midstream, i preferiti sono:

Targa Resources

DCP Midstream LP

Plains All American Pipeline LP (quest’ultima nonostante non abbia una vera esposizione diretta al prezzo del greggio, potrebbe comunque trarre beneficio da ogni incremento della produzione di petrolio

Per finire, per quello che riguarda il settore E&P, le azioni che l’analista di Credit Suisse consiglia di comprare per sfruttare l’embargo dell’Europa al petrolio di Mosca sono:

Ovintiv Inc.

ConocoPhillips (attualmente la large cap E&P meno costoso e forte di una formula di payout differenziata)

Diamondback Energy (punto di forza sono i ritorni di liquidità che vanno oltre la media)

Insomma, come si può vedere da questo elenco, gli spunti per investire cavalcando lo stop dell'UE al greggio russo non mancano.

