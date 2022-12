Nike chiude buon trimestre: il vento in poppa durerà ancora a lungo?

Le azioni di Nike hanno conseguito un buon rialzo nella sessione odierna, dopo che il colosso americano ha pubblicato i risultati del secondo trimestre del 2023.

Tra i principali dati di rilievo, evidenziamo come nel quarto conclusosi il 30 novembre, il fatturato netto sia aumentato del 17% su base annua (e del 27% al netto dei cambi di valuta), raggiungendo i 13,32 miliardi di dollari, e superando i 12,57 miliardi di dollari attesi da Wall Street.

La crescita dei ricavi ha inoltre interessato tutti i canali di vendita: le vendite dirette sono aumentate del 16%, quelle digitali del 25%, quelle all’ingrosso del 19%. Per quanto concerne i brand, i ricavi di Nike sono cresciuti del 18%, quelli di Converse sono aumentati del 5%.

Scendendo nelle righe di conto economico, il margine lordo è diminuito di 3 punti percentuali, pari al 42,9%, con un calo di 300 punti base rispetto al periodo dell’anno precedente. Un calo era comunque ampiamente stimato dal management, a causa dell’aumento dei ribassi per liquidare le scorte fuori stagione, del perdurare dei venti valutari e dell’aumento dei costi di trasporto e dei fattori di produzione, dovuti all’inflazione.

L’utile per azione è invece aumentato del 2%. L’utile netto è stato di 1,33 miliardi di dollari, invariato rispetto al periodo precedente, e l’utile per azione (EPS) è salito a 0,85 dollari.

Tra gli altri dati di rilievo, evidenziamo come Nike abbia chiuso il trimestre con 10,6 miliardi di dollari in contanti, equivalenti e investimenti a breve termine, in calo rispetto ai 15,1 miliardi di dollari del periodo precedente. Il calo è dovuto al flusso di cassa libero compensato dal riacquisto di azioni e dai dividendi in contanti. La società ha chiuso il trimestre con un debito a lungo termine di 8,9 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 9,4 miliardi di dollari del trimestre precedente.

Per quanto infine riguarda l’anno fiscale 2023, si prevede una crescita del fatturato del 13-14%. Il management prevede anche un calo del margine lordo tra i 2 e i 2,5 punti percentuali rispetto all’anno fiscale 2022.

