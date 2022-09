Nuovi guai per Beyond Meat: arrestato il responsabile operativo

Beyond Meat ha dichiarato che il suo responsabile operativo Doug Ramsey è stato sospeso, con effetto immediato dopo essere stato arrestato sabato sera per aver preso a pugni un uomo e avergli morso il naso.

In un comunicato di poche ore fa l’azienda ha dichiarato che Jonathan Nelson, vicepresidente senior delle operazioni di produzione, supervisionerà ad interim le attività operative di Beyond.

Ramsey, 53 anni, è stato accusato di minacce e di percosse di terzo grado ed è stato rinchiuso nel carcere della contea di Washington dopo aver presumibilmente aggredito un automobilista in un parcheggio vicino al Razorback Stadium.

Secondo un rapporto preliminare della polizia ottenuto da alcuni giornalisti statunitensi, Ramsey avrebbe sfondato il parabrezza posteriore di una Subaru dopo che questa era entrata in contatto con la gomma anteriore della sua auto. Il proprietario della Subaru è poi sceso dall’auto e Ramsey avrebbe iniziato ad aggredirlo, mordendogli anche il naso fino a strapparne la punta.

Ramsey ha ricoperto il ruolo di responsabile operativo di Beyond Meat da dicembre. La notizia del suo arresto ha evidentemente condotto ulteriore attenzione sull’azienda di cibo vegano, che sta lottando in un contesto di vendite deludenti e crescente scetticismo degli investitori sulle sue prospettive di sviluppo a lungo termine. Il titolo ha perso il 75% in Borsa quest’anno, trascinando il suo valore di capitalizzazione di mercato a 1,02 miliardi di dollari. Solo tre anni fa, l’azienda era valutata 13,4 miliardi di dollari.