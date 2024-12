Oramai il trend di crescita dell'oro si è consolidato - BorsaInside

Anche nelle ultime due settimane la quotazione oro ha proseguito con il suo trend al rialzo pur restando sempre all’interno di un intervallo oramai consolidato. Il metallo prezioso nelle ultime due settimane ha continuato a beneficiare del suo status di bene rifugio trovando il consueto sostegno nelle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e nelle aspettative di un imminente taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Nulla di nuovo sotto al sole verrebbe da dire e forse è proprio per questo motivo se i prezzi da circa 15 giorni si sono consolidati in un’area ben precisa.

Dati macroeconomici e impatto sul mercato

I dati sui nonfarm payrolls Usa di novembre, che hanno evidenziato una crescita significativa dell’occupazione, hanno rafforzato l’idea che la Federal Reserve possa procedere con una riduzione dei tassi di interesse già questo mese. Di conseguenza, i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi sono rimasti contenuti, creando un ambiente favorevole per il prezzo dell’oro. Gli investitori ora attendono con attenzione i dati sull’inflazione negli Stati Uniti previsti per questa settimana, che potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle prossime mosse della Fed. Il nuovo ribasso dei tassi nel board di dicembre (l’ultimo dell’anno) non viene messo in discussione.

Fattori geopolitici e domanda da parte delle banche centrali

Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente si confermano un elemento chiave per il mercato dell’oro. Gli sviluppi recenti in Siria hanno alimentato la domanda di beni rifugio, e ulteriori escalation nella regione potrebbero continuare a rafforzare l’attrattiva del metallo giallo.

A sostegno dei prezzi dell’oro è arrivata anche la notizia che la Banca centrale cinese ha ripreso gli acquisti di oro per le sue riserve nel mese di novembre, interrompendo una pausa durata sei mesi. Questo si inserisce in un trend più ampio di forte domanda da parte delle banche centrali a livello globale negli ultimi due anni. Proprio la mossa della Banca Centrale Cinese potrebbe diventare l più importante catalizzatore di breve termine per il metallo giallo soprattutto se si tiene conto di quello che è a suo tepo avvenuto.

Prospettive future dell’oro

La combinazione di fattori come l’aumento degli acquisti da parte delle banche centrali, l’attesa per un allentamento delle politiche monetarie e le tensioni geopolitiche in corso suggerisce che i prezzi dell’oro rimarranno ben sostenuti nel breve termine. Qualsiasi ulteriore sviluppo geopolitico o indicazione di un cambiamento nella politica monetaria statunitense potrebbe influenzare significativamente la direzione del mercato come in effetti viene messo in risalto nelle analisi che riguardano le previsioni oro 2025.

In questo contesto lo strumento di investimento più appropriato per investire in oro riservandosi la possibilità di operare sia al rialzo che al ribasso e quindi di sfruttare la volatilità del metallo giallo sono i CFD oro. Si tratta di prodotti derivati che consentono di fare trading senza possedere fisicamente il sottostante e con in più la possibilità di sfruttare la leva finanziaria. Quest’ultima amplifica la portata dell’investimento ma al tempo stesso implica anche un profilo di rischio più alto.

