Prezzo Oro sotto ai 2000$: perchè la rottura di questo supporto sarà fatale

Il prezzo dell’oro non luccica più come alcune settimane fa. I numeri non lasciano spazio ad interpretazioni. Come si può vedere dal grafico in basso, non solo quota 2000 dollari l’oncia manca oramai da tempo (e quindi sono venute anche meno le prospettive di un nuovo record delle quotazioni) ma l’avvenuta rottura del supporto in area 1960 dollari l’oncia potrebbe addirittura innescare una spirale ribassista. I prezzi del gold, quindi, potrebbero calare ancora.

Una prospettiva inattesa da chi, fino a poco tempo fa, auspicava una situazione del tutto diversa con la fase di lateralità che si pensava potesse evolvere in un rialzo. Il fatto che si sia concretizzato lo scenario opposto e che anche quota 1960 dollari sia andata già nel corso della sessione europea, rende necessario una ridefinizione delle strategia.

Come prima cosa, quindi, andiamo ad individuare nei CFD Oro uno dei migliori strumenti a disposizione di chi oggi vuol fare speculazione sul gold. Questo perchè con i Contratti per Differenza sull’oro si può fare trading in entrambe le direzioni ovvero al rialzo (long trading) e anche al ribasso (short trading) e in questo secondo caso si può trarre profitto dai ribassi di valore del metallo giallo.

Tutti i migliori broker CFD permettono di speculare sull’oro ma la nostra preferenza va ad eToro anche perchè con questa piattaforma il deposito minimo per iniziare ad operare è di soli 50 dollari.

Cosa spinge al ribasso il prezzo del petrolio?

Il ribasso del prezzo del gold ha avuto inizio a seguito di un evento ben preciso: la possibilità che la FED, già nella prossima riunione, possa optare per un approccio più morbido sui tassi di riferimento (quindi stop ai rialzi continui).

Questa ipotesi è aumentata in modo significativo a seguito della pubblicazione del PMI dei servizi degli Stati Uniti. Il fatto che il dato macro (considerato un indicatore importante per valutare la salute economica del paese, in quanto il settore dei servizi rappresenta una parte significativa dell’economia statunitense) sia riuscito ad evitare la contrazione, ha allontanato il rischio recessione.

In merito invece al più importante catalizzatore del metallo giallo, il future sul dollaro americano, esso ha registrato un rimbalzo in un’area prossima alla micro-resistenza 104,20 nonostante l’ipotesi prevalente di una diminuzione della divergenza nella politica dei tassi di interesse tra FED e le altre Banche Centrali (è probabile che la Federal Reserve possa decidere di mantenere i tassi stabili mentre le altre banche sono pronte a nuovi aumenti del costo del denaro).

Durante i periodi di recessione economica o incertezza finanziaria, l’oro tende a essere considerato come un’attività rifugio sicura. Ciò significa che gli investitori sono propensi a spostare una parte dei loro investimenti verso l’oro come forma di protezione dal rischio. Di conseguenza se, dopo aver parlato per mesi di imminente rischio recessione, i market mover reali allontanano questa ipotesi, è ovvio che il prezzo del gold subisca un ribasso.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, se il prezzo dell’oro nei prossimi giorni dovesse chiudere sotto quota 1.960 dollari, allora si potrebbe aprire la strada per un calo ulteriore a 1.943,90 dollari l’oncia. Nello scenario opposto, ossia in caso di risalita dei valori, un primo target si può posizionare proprio a quota 2000.

In entrambi i casi è possibile speculare sull’andamento dei prezzi attraverso i CFD. Ricordiamo che con eToro è sempre possibile avere la demo gratuita da 100 mila dollari virtuali per la pratica zero rischi.

