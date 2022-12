S&P 500 previsioni 2023: scenari e prospettive di investimento

Cosa succederà agli indici della borsa di Wall Street nel caso in cui nel 2023 gli Stati Uniti dovessero essere alle prese con una recessione? Il peggioramento del quadro macroeconomico americano a causa del rialzo dei tassi di riferimento viene ritenuto praticamente scontato. Proprio per questo motivo diventa fondamentale posizionarsi in modo efficace sui mercati per evitare spiacevoli sorprese.

In questo articolo analizzeremo le strategie di investimento di Goldman Sachs sul più importante indice della borsa di Wall Street: l’S&P 500.

Come si può vedere dal grafico in basso, il paniere S&P 500 nel corso dell’ultimo mese ha segnato un rialzo del 2 per cento. Sui sei mesi, però, il dato resta negativo (-4,3 per cento il passivo) e ancora più negativo è il dato relativo ad inizio anno (-17 per cento).

Secondo gli esperti di Goldman Sachs, alla luce della situazione in atto anche le prospettive per il 2023 non sono particolarmente brillanti. Secondo gli esperti della banca d’affari Usa il trend del mercato del prossimo anno sarà contraddistinto dall’assenza di crescita degli utili per azione (EPS) che, a sua volta, non si potrà che tradurre in una crescita zero per l’S&P 500.

Insomma forse il peggio potrebbe essere alle spalle ma è detto che il prossimo anno ci possa essere la tanto attesa svolta.

Indice S&P 500 previsioni 2023: analisi di Goldman Sachs

Gli analisti di Goldman Sachs hanno giustamente evidenziato che il costo del denaro non è più a zero.

Il costo medio ponderato del capitale per le imprese americane a fine 2021 si era di molto avvicinato al livello più basso della storia. A seguito dell’aumento del costo del denaro da parte della FED, il WACC ha registrato un aumento di 200 punti base agganciando il 6 per cento ossia “il più alto degli ultimi dieci anni e il maggiore aumento su base annuale degli ultimi 40 anni”. Il prossimo anno, hanno poi proseguito gli esperti, il costo del capitale resterà molto vicino al livello attuale. Ciò significa che la situazione non sarà paragonabile a quella disastrosa del 2022 ma non sarà neppure brillante.

Alla luce di questa situazione, le previsioni 2023 elaborate da Goldman Sachs puntano su un EPS dell’S&P 500 a quota 224 dollari con l’indice che dovrebbe chiudere l’anno con un rialzo di appena l’1 per cento a quota 4000.

Uno scenario tutto sommato addirittura positivo se si pensa a quello che invece potrebbe accadere nel più breve termine. Il target price di Goldman Sachs per l’S&p 500 è infatti a quota 3600 sui tre mesi (ossia in ribasso del 9 per cento rispetto alla valutazione attuale) e a 3900 punti nel primo semestre 2023. In rialzo atteso nel secondo trimestre dell’anno dovrebbe essere sostenuto dalla eventuale fine del ciclo di inasprimento dei tassi FED ad oggi in corso.

Sempre secondo gli analisti di Goldman Sachs, un eventuale scenario di recessione con un hard landing causato dalla FED rappresenta un rischio distinto. Se ci dovesse essere una leggera contrazione del PIL reale, l’EPS dell’indice sarebbe visto in ribasso dell’11 per cento a 200 dollari con P/E di 14x. Se però la recessione degli Usa dovesse essere più profonda allora il ribasso dell’S&P 500 nel 2023 sarebbe del 21 per cento con crollo fino a quota 3.150 punti.

Come investire sull’S&P 500 nel 2023?

Tenendo conto di quanto fin qui detto, gli esperti della banca centrale Usa consigliamo di assumere un atteggiamento prudente. Nella migliore delle ipotesi il rischio è di avere rendimento zero (scenario base con recessione sotto controllo). Nella peggiore delle ipotesi c’è il rischio di bruciarsi con un forte calo dell’indice.

Cosa fare quindi? Ecco quattro consigli sempre validi che Goldman Sachs ribadisce:

inserire in portafoglio titoli difensivi a basso rischio nei riguardi dei tassi di riferimento

lasciar perdere quei titoli che sulla lunga scadenza non sono redditizi

inserire titoli che vantano ampi margini reddituali

lasciar perdere i titoli che invece presentano margini vulnerabili e che sono esposti agli indici di spese e consumi.

Seguendo queste 4 linee guida sarà possibile gestire la forte volatilità che, con tutta probabilità, caratterizzerà l’S&P 500 nel 2023.

