Il mese di maggio parte subito con grandi market mover in grado di condizionare l’andamento dei mercati. Proprio questa settimana si terrà infatti la riunione della Federal Reserve. Il Fomc aprirà i battenti il 6 maggio e durerà fino al 7 quando verranno rese note le decisioni di politica monetaria che sono state adottate. Tassi FED subito in primo piano, quindi, con gli investitori che già ora si interrogano su quelle che saranno le mosse della banca centrale Usa. Ci saranno dei tagli oppure tutto resterà invariato è la domanda prevalente tra chi guarda all’evento.

Riunione FED maggio 2025: le previsioni della vigilia

Lo scenario più plausibile sulla riunione FED di maggio è che tutto resti invariato. A suggerire questo esito sono soprattutto i divergenti dati macro Usa degli ultimi giorni. Mercoledì scorso, il Pil trimestrale degli Stati Uniti ha evidenziato una contrazione dello 0,3 per cento, rispetto alla crescita attesa dello 0,2 per cento, innescando timori di rallentamento economico. Tuttavia, venerdì i dati sull’occupazione hanno mostrato un mercato del lavoro ancora vivace: sono stati creati 177.000 posti di lavoro, ben oltre i 138.000 stimati, con il tasso di disoccupazione stabile al 4,2 per cento.

Dinanzi alla difficoltà ad interpretare quale può essere il reale stato di salute dell’economia americana, la FED potrebbe adottare la sola mossa sensata: prendere tempo in moto tale da poter osservare quale può essere il reale impatto delle politiche tariffarie prima di decidere come muoversi.

La scontata conferma del costo del denaro, significa che l’appuntamento con il primo ribasso dei tassi del 2025 è ancora rinviato.

Quando saranno tagliati i tassi FED?

Visto che l’esito del meeting FED di maggio sembra proprio essere già scritto, quando saranno tagliati questi tassi?

Anche dal successivo board di giugno, viste le premesse sulla vigilante attesa per comprendere il reale impatto dei dazi, non ci sono da attendersi grandi novità. Molto probabilmente tutto resterà fermo anche allora.

Del resto gli investitori sono divisi: da un lato temono una possibile recessione indotta dalla guerra commerciale e dai dazi, dall’altro paventano uno scenario di stagflazione per gli Usa che sarebbe inevitabile se le tariffe dovessero spingere nuovamente al rialzo l’inflazione. E’ proprio questo dilemma a spingere la FED a restare prudente sul medio termine.

Un recente sondaggio Bloomberg, condotto tra il 25 e il 30 aprile, ha confermato che gli economisti hanno rivisto al ribasso le prospettive di crescita per l’economia statunitense: il 75 per cento degli intervistati prevede recessione o crescita nulla nei prossimi 12 mesi, una quota tripla rispetto a marzo. Nonostante questo pessimismo, la maggioranza non si aspetta più di due tagli dei tassi nel corso del 2025. In particolare il primo taglio di 25 punti base è previsto per settembre e il secondo (sempre di 25 punti base) per dicembre. Tutto qui.

Attenzione perchè per quello che riguarda la reazione della FED sui nodi scarsa crescita economica e inflazione, c’è invece una forte divisione tra le opinioni degli analisti:

il 25 per cento degli economisti ritiene che la FED manterrà i tassi stabili per contrastare l’inflazione;

il 32 per cento rede che alla fine i tassi saranno tagliati per stimolare la crescita;

il 43 per cento prevede tassi fermi in un primo momento, seguiti da riduzioni con l’aggravarsi della debolezza economica.

Insomma lo scenario è ad dir poco incerto. Una situazione che però ha un altro risvolto della medaglia, molto più concreto. Come noto a chi è solito investire in borsa, infatti, è proprio nelle situazioni di maggiore incertezza che si creano le migliori occasioni operative. Certo il rischio resta alto, ma gli spazi di manovra si ampliano. Essi possono essere sfruttati ricorrendo a strumenti derivati come i CFD.

Tirando quindi le somme, un mix di segnali contrastanti – contrazione del Pil e dati sul lavoro sorprendentemente robusti – unito all’incertezza generata dai dazi, potrebbe spingere la Federal Reserve a restare in una fase di attendismo selettivo e questo non solo nel meeting di maggio ma anche in quelli a seguire. La strada verso un taglio dei tassi sembra ormai rinviata all’autunno, in attesa di conferme sull’entità e la persistenza del rischio guerra commerciale.

