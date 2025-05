Trimestrale Prysmian - BorsaInside.com

Quando manca circa un’ora al giro di boa delle 13,30 sono le azioni Prysmian a guidare il Ftse Mib. La quotata dei cavi e sistemi con il suo rialzo del 6,5 per cento a 53,84 euro stacca tutte le altre quotate e fa molto meglio di un paniere di riferimento che limita il verde all’1,1 per cento. Grazie alla forte progressione in avanti, le azioni Prysmian aumentano ancora di più la loro già positiva prestazione mensile che è ora pari al 31 per cento (+2 per cento invece il rialzo anno su anno). Non è necessario essere degli esperti di finanza per capire che il rally di Prysmian è da correlare con la pubblicazione dei conti trimestrali della quotata avvenuta in mattinata. Ciò significa che per comprendere le ragioni del rialzo e soprattutto provare a tracciare un quadro sul possibile futuro andamento è necessario esaminare nel dettaglio i risultati della quotata.

I dettagli della trimestrale di Prysmian

Prysmian ha chiuso il primo trimestre 2025 con un forte aumento della redditività e dei ricavi, entrambi risultati migliori delle attese.

Nel dettaglio nei primi tre mesi Prysmian ha registrato ricavi pari a 4,77 miliardi di euro, in crescita del 29,4 per cento rispetto ai 3,69 miliardi dello stesso periodo del 2024 e rispetto anche ai 4,58 miliardi che erano attesi dagli analisti alla vigilia. Molto bene anche il margine operativo lordo adjusted che ha segnato una progressione a quota 527 milioni di euro, con un incremento del 27,9 per cento rispetto ai 412 milioni dell’anno precedente. Anche su questo parametro le attese di mercato ferme a 510 milioni di euro sono state superate.

Volendo quindi fare un primo bilancio, Prysmian ha fatto meglio delle stime sia in relazione al MOL che in relazione ai ricavi. Inutile dire che questo è motivo che di certo giustifica la corsa all’acquisto in atto sulla quotata.

E veniamo ora alle note dolenti. Nonostante la solida performance operativa, l’utile netto di Prysmian è stato pari a 150 milioni di euro con un ribasso rispetto ai 185 milioni del primo trimestre 2024. Stando a quanto affermato dal management la flessione è stata un effetto dei maggiori ammortamenti e oneri finanziari netti.

Per quello che riguarda il debito, a fine marzo 2025 l‘indebitamento netto di Prysmian era pari a 4,88 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,3 miliardi di inizio anno. In questo caso il dato è risultatop leggermente superiore al consensus degli analisti che era a 4,74 miliardi di euro. L’aumento del livello di indebitamento può essere ricondotto agli investimenti sostenuti nel trimestre dalla quotata che, come riportato, sono stati pari a 168 milioni di euro.

Chiudiamo con un dato positivo: quello relativo al free cash flow annualizzato che alla fine del primo trimestre aveva raggiunto quota 998 milioni di euro.

Tirando le somme, i risultati del primo trimestre 2025 di Prysmian hanno di certo hanno di certo rafforzato la posizione della quotata come player di riferimento nel mercato globale dei sistemi via cavo, confermando la sua capacità di coniugare crescita, solidità finanziaria e visione strategica di lungo periodo.

Confermate le previsioni per l’intero 2025

Forte dei risultati raggiunti nel primo trimestre 2025, il management di Prysmian ha confermato la guidance per l’intero esercizio 2025. Come già comunicato in precedenza è previsto un Ebitda adjusted nel range compreso tra 2,25 e 2,35 miliardi di euro e flussi di cassa che, alla fine dell’anno, dovrebbero attestarsi tra 950 milioni e 1,05 miliardi.

La società ha precisato che tali previsioni escludono il contributo derivante dall’acquisizione di Channell, il cui closing è atteso nella prima metà dell’anno, e si basano sull’attuale scenario geopolitico, sulla continuità operativa delle filiere e su un tasso di cambio euro/dollaro pari a 1,06. In caso di cambiamenti nel contesto, anche le stime potrebbero quindi essere riviste.

Ricordiamo che di recente non ci sono state revisioni sul rating e sul target price di Prysmian. Il più recente cambio risale alla prima decade di aprile quando gli esperti di Jefferies confermarono il rating buy abbassando il target price a 57 euro. Visti i prezzi di oggi permane quindi un potenziale di upside rispetto a questo valore.

