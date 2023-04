Twitter alla fine diventerà una piattaforma di trading online?

Una delle notizie più calde degli ultimi giorni è quella riguardante la partnership che è stata siglata tra Twitter e il broker di trading online eToro. Ne abbiamo anche parlato in questo articolo dove abbiamo puntualmente messo in evidenza quelli che sono i termini dell’accordo.

Diciamo che la notizia della collaborazione non deve sorprendere più di tanto poichè fin dal giorno successivo all’avvio era Musk, si era capito che Twitter sarebbe stato qualcosa di diverso (molto diverso) rispetto a quello che era stato in precedenza. Le storiche crociate del popolo di Twitter sono subito diventate un ricordo mentre si è proceduto ad un ritmo molto spedito all’eliminazione degli utenti fake e dei bot spesso usati per gonfiare la voce del popolo del web.

Musk lo ha detto chiaramente fin da subito: Twitter deve essere redditizia. Business is The King e in nome di questo principio tutte le opinioni tornano ad essere accettate (o almeno così Musk ha detto). I Tweet non sono più espressione fine a se stessa ma diventano corollario di una grande comunità la quale, nelle intenzioni di Musk, sembrerebbe essere destinata ad essere il mercato di riferimento del più grande istituto finanziario del mondo.

L’intesa siglata con eToro, quindi, più che offrire qualcosa in più agli utenti di Twitter, sembra andare in un’altra direzione: trasformare quello che un tempo era solo un social network anche in una piattaforma di trading online.

Sicuramente ci vorrà tanto tempo per questa trasformazione, tuttavia le intenzioni sembrano abbastanza chiare.

L’accordo di partnership che è stato raggiunto con eToro potrebbe essere proprio un tassello di questa trasformazione. E del resto il CEO di eToro Yoni Assia non ha nascosto la sua enorme soddisfazione per l’intesa che è stata raggiunta poichè essa permetterà al broker “di raggiungere nuovi pubblici e creare migliori connessioni con Twitter. Le parole sono abbastanza chiare ci sembra.

Twitter piattaforma di trading online? Cosa si può fare adesso

Allo stato attuale dei fatti non è possibile, ovviamente, definire Twitter una piattaforma di trading online. Tuttavia, grazie all’accordo con eToro, lo spazio dei servizi di investimento e trading ora è aumentato.

Le quotazioni in tempo reale di azioni e indici di borsa erano già presenti da un pò di tempo (ma ci sono anche su Google Finanza). Niente di strano visto che si tratta semplicemente di dati informativi. Questo è stato il massimo dell’impegno di Twitter sul fronte del trading online per molto tempo. La partnership raggiunta con eToro segna però un passo in avanti non di poco conto. Twitter non si limita più ad offrire informazioni di finanza (come fa Google) ma apre la porta alla possibilità che gli utenti investano.

Lo fa in modo semplicissimo: se prima si potevano vedere solo le quotazioni ora c’è un tastino che reindirizza al sito di eToro. Ci si clicca sopra e si è già sulla piattaforma del noto broker pronti per aprire una posizione. Tutto molto semplice e immediato come del resto è nello stile di Musk ma anche del broker eToro.

Ciò che ci induce a pensare che Twitter possa davvero diventare una piattaforma di trading online è il fatto che grafici e quotazioni in tempo reale una volta solo sulle azioni e gli indici, ora sono disponibili per tantissime tipologie di asset-class. Tra cui anche le criptovalute.

Ammettiamo quindi che Bitcoin sia uno degli argomenti di tendenza. L’utente può farsi un’idea sui prezzi del BTC controllando le quotazioni su Twitter e può anche investire semplicemente facendo click sul tasto che reindirizza ad eToro. Tutto molto lineare.

I rischi di Twitter piattaforma di trading

Ammettiamo che Twitter alla fine punti davvero a trasformarsi in una piattaforma di trading online e ammettiamo pure che i regolamenti glielo consentano (cosa per nulla sicura).

Inutile nascondersi dietro ad un dito: una evoluzione simile avrebbe enormi rischi per gli utenti. Rendere così accessibili gli investimenti come avviene con le nuove funzioni introdotte da Twitter significa che anche soggetti con scarsissima cultura finanziaria mentre sono impiegati in ben altre discussioni sul Twitter social potrebbe essere invogliate ad investire qualche decina di euro in Bitcoin perchè magari in quel momento #BTC è di tendenza.

Insomma l’acceso al trading online con Twitter diventa rapidissimo e soprattutto aperto anche a soggetti che, magari, non avevano neppure l’intenzione di investire ma erano solo su Twitter per chattare.

Sono oltre 500 milioni gli utenti attivi su Twitter. Mezzo miliardo di soggetti che potenzialmente potrebbero iniziare a fare trading online. Un mercato immenso che già in passato ha mostrato di essere in qualche modo permeabile al richiamo degli investimenti (almeno in una sua porzione). Non bisogna infatti dimenticare che criptovalute come il Dogecoin sono esplose grazie alla community di Twitter. E ricordate quale fu l’account con spunta blu che fomentava gli acquisti? Quello di Elon Musk ovviamente.

