Wall Street e Londra oggi chiuse per festività: dove si può fare trading online?

Sarà una sessione a ranghi ridotti quella di oggi 29 maggio 2023 per i mercati azionari globali. Sia la borsa di Wall Street che quella di Londra, infatti, resteranno chiuse per festività. Trattandosi di due borse di primissimo piano a livello globale, non è da escludere che la loro chiusura possa avere un impatto anche sulle altre piazze. Potrebbe quindi non essere un caso il fatto che Borsa Italiana oggi, dopo un’ora dall’apertura, sia sulla parità.

Cosa significa il fatto che oggi sia la borsa Usa che quella di Londra siano chiuse per festività? In pratica non sarà possibile comprare azioni inglesi e americane e non sarà neppure possibile fare trading sui rispettivi indici di borsa (Dow Jones, Ftse100 e altri).

Più nel dettaglio, la borsa Usa rimarrà chiusa per la festività nazionale degli Stati Uniti del Memorial Day mentre la borsa di Londra resterà chiusa per lo spring bank holiday. Per la cronaca oggi non sono previste contrattazioni neppure a Zurigo e in alcune piazze del nord Europa come Copenhagen, Oslo e la borsa islandese. In questo caso a determinare il turno di stop è la festività della Pentecoste.

Borsa di Wall Street oggi chiusa per festività ma attenzione resta alta

Chi ha un minimo di dimestichezza con i mercati sa perfettamente che il fatto che la borsa di Wall Street resti chiusa per festività non significa che tra gli addetti ai lavori oggi non si parlerà del mercato Usa. In realtà (e questo spiega il reale peso del mercato Usa a livello globale), siamo certi che oggi propria la borsa americana sarà in cima ai pensieri degli investitori.

Lo scorso venerdì grazie alle speculazioni su un imminente accordo tra Biden e McCarthy per aumentare il tetto sul debito Usa, il Dow Jones Industrial Average ha registrato una progressione dell’1 per cento a quota 33.093,34 punti. Forte balzo in avanti anche per l’altro indice, l’S&P 500 che guadagnato l’1,3 per cento salendo a 4.205,45 mentre il Nasdaq Composite ha registrato addirittura un balzo del 2,2 per cento a quota 12.975,69.

Il fatto che le previsioni ottimistiche sull’intesa successivamente si siano concretizzate, lascia intendere che anche oggi, nonostante Wall Street sia chiusa, tra i traders non si parlerà d’altro che di questi americane.

Accordo sul tetto al debito Usa

E visto che allora ci siamo, cosa prevede l’intesa che è stata raggiunta sul tetto del debito americano? L’intesa è in realtà un compromesso e di conseguenza è normale che non tutte le parti in causa saranno soddisfatte per l’accordo. Tuttavia secondo il presidente, anche il compromesso rappresenta una buona notizia per gli americani.

Fondamentalmente si tratta di un accordo di principio per aumentare il tetto del debito nazionale, riducendo drasticamente la spesa federale. Un passo necessario per scongiurare un default che poteva essere un disastro per gli Stati Uniti con conseguenze negative in tutto il mondo.

Concretamente l’accordo porta alla sospensione per due anni del tetto al debito americano. L’intesa, giusto evidenziarlo per completezza, dovrà superare il voto del Congresso degli Stati Uniti ed è anche per questo se i commentatori mantengono un certo profilo di prudenza.

Mercati alternativi per fare trading online oggi

Con due borse della portata di Londra e Wall Street che oggi sono chiuse per festività, su quali mercati sarà possibile fare trading online? Per chi volesse investire in borsa ci sono ovviamente le piazze dell’Europa continentale e partire dalla borsa di Francoforte passando per quella di Parigi e per quella di Milano.

Tuttavia ci sono anche alternative all’azionario a partire dal Forex con la coppia Euro Dollaro che continua ad essere un osservato speciale. E anche tra le materie prime non mancano spunti interessanti con l’oro e il petrolio che sono sempre sotto ai riflettori.

