Wall Street oggi chiusa per festività. Ecco dove investire in alternativa

La borsa di Wall Street oggi 20 giugno 2022 sarà chiusa per festività. Negli Stati Uniti, infatti, si celebra la ricorrenza del Juneteenth National Independence Day. Si tratta di una festa federale e in quanto tale tutti gli uffici pubblici degli States saranno chiusi ma anche molte aziende private. Il Juneteenth National Independence Day è la ricorrenza con cui si commemora la liberazione degli schiavi afroamericani anche se, ultimamente, viene usata per celebrare la cultura afroamericana in generale.

Ciò premesso, essendo la borsa di Wall Street oggi chiusa per festività, non sarà possibile fare trading online sulle singole azioni e neppure sugli indici nel loro insieme. Chi opera sull’azionariato Usa, quindi, oggi avrà un giorno di riposo. Essendo la ricorrenza del Juneteenth National Independence una festività prettamente americana, va da sé che è comunque possibile fare trading sugli indici di tutte le altre borse del mondo. Ad esempio oggi è possibile investire sui paniere di Borsa Italiane, della borsa di Londra e di tutte le altre piazze europee.

Mercati alternativi su cui fare trading quando Wall Street è chiusa

Come abbiamo già anticipato nel precedente paragrafo, quando la borsa di Wall Street è chiusa (contrariamente a quello che si può pensare è una situazione che avviene spesso visto che negli Stati Uniti si celebrano molte festività), è possibile fare trading su molti altri mercati.

Un settore interessante poichè comunque prossimo agli indici di Wall Street è il Forex. Tra le varie coppie a disposizione, si può prendere in considerazione la possibilità di speculare sul cross Euro Dollaro. In questo periodo il cambio Euro Dollaro è molto volatile e ciò può creare interessanti occasioni di ingresso al rialzo e al ribasso.

