Warren Buffett va in pensione e presenta il suo erede

Warren Buffett, il celebre oracolo di Omaha, è pronto a passare il testimone alla guida della Berkshire Hathaway. Il nome del successore c’è già: si tratta di Greg Abel. E poichè Buffett è abituato a fare le cose in grande non deve stupire se la nomina ha assunto le sembianze di una vera e propria investitura. Durante la convention annuale della Berkshire Hathaway, tenutasi nella più grande arena sportiva del Nebraska dinanzi a oltre 17mila investitori, Buffett ha annunciato che Greg Abel sarà il nuovo Oracolo di Omaha.

Inutile dire che attorno al nome del successore di Buffett c’è grande curiosità. Chi è Greg Abel? E soprattutto riuscirà mai a ricoprire il ruolo (anche simbolico) avuto da Buffett per decenni? E, per finire, quali sono le previsioni sul futuro della Berkshire Hathaway che si possono fare a seguito del passaggio di testimone?

Iniziamo subito delle presentazioni.

Chi è Greg Abel successore di Warren Buffett

Greg Abel è nato nel 1962 e ha ha conseguito una laurea in contabilità presso l’Università di Alberta in Canada nel 1984. Successivamente ha intrapreso la carriera di dottore commercialista presso la società di revisione PricewaterhouseCoopers di San Francisco. Dopo varie esperienze, Abel nel 2014 è entrato nel gruppo Berkshire Hathaway, alle dipendenze di Bhe (Berkshire Hathaway Energy). Nel 2018 è diventato componente del consiglio d’amministrazione e vicepresidente della conglomerata ricevendo la delega alle operazioni non assicurative.

Come si può vedere da questo curriculum, quindi, Abel non può certamente essere ritenuto uno dei volti noti della BH. Come hanno commentato alcuni analisti, la sua figura sembra essere assimilabile a quella di un contabile piuttosto che a quella di un grande manager. E infatti il saggio Buffett, che per chi non lo sapesse è anche dotato di grande ironia, durante la convention ha presentato il suo successore ricorrendo a queste parole: “Lui fa tutto il lavoro e io prendo gli applausi. Per adesso va bene così“.

Ma allora se Abel è davvero una seconda linea, per quale motivo Buffett ha puntato su di lui?

In realtà solo agli occhi degli investitori poco attenti, Greg Abel può sembrare una seconda linea. In realtà stiamo parlando di un professionista che conosce benissimo l’ecosistema Berkshire Hathaway visto che da quasi 5 anni è alla guida di tutte le attività del gruppo attività del gruppo, dalla rete ferroviaria Bnsf, al trasporto aereo (NetJets), fino all’alimentare (Dairy Queen). Come tralasciare poi il fatto che la holding BH ha partecipazioni rilevanti in Apple, Coca Cola, Bank of America e American Express e, ultimamente, ha effettuato anche grandi investimenti sia nelle energie rinnovabili che in quelle tradizionali. Praticamente la sola società in cui Abel non ha messo le mani è la compagnia assicuratrice Geico.

Quale sarà il futuro della Berkshire Hathaway?

E adesso cosa attenderà la Berkshire Hathaway? A seguito dell’investitura Abel avrà in mano una con conglomerata da 710 miliardi di dollari che è formata da numerose imprese che il nuovo amministratore delegato, come ammesso dallo stesso Buffett, dovrebbe conoscere a memoria.

Considerando che l’oracolo di Omaha ha 92 anni e che il suo braccio destro Charlie Munger ha praticamente 100 anni, si può ipotizzare che ora tutto sarà nella mani di Abel.

Difficile però ipotizzare che il nuovo timoniere della BH possa assumere lo stesso ruolo ricoperto da Buffett. Probabilmente, anzi ne siamo certi, sarà un grande manager ha Buffett era e resterà un personaggio leggendario nel mondo degli investimenti.

Insomma si apre una nuova era ma la leggenda Buffett resterà tale.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!