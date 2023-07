Quanto guadagna sui mercati l’investitore medio? Ecco quali sono i rendimenti e perché

Molti investitori non sono consapevoli di quanto abbiano guadagnato o perso nei loro investimenti negli ultimi due anni. Questa mancanza di misurazione dei risultati può avere un impatto significativo sulla gestione delle proprie finanze e degli investimenti. Prendersi cura delle proprie finanze è fondamentale, e per farlo è importante comprendere i rendimenti che si ottengono sui mercati finanziari.

L’importanza della pazienza e dell’holding period

In altre occasioni abbiamo sottolineato l’importanza della pazienza e dell’holding period. Oggi approfondiremo ulteriormente questo concetto e ne capiremo l’importanza effettiva.

Facciamo prima di tutto una comparazione dei rendimenti annualizzati degli ultimi 20 anni:

L’indice S&P 500 ha registrato un rendimento del 9.5%

Il mercato obbligazionario globale ha ottenuto un rendimento del 4.3%

Un portafoglio bilanciato 60/40 ha conseguito un rendimento del 6.4%

Tuttavia, l’investitore medio è riuscito a ottenere solamente un modesto rendimento del 3.6%.

Le cause del rendimento inferiore

Le ragioni di questo scarto di rendimento sono molteplici e comprendono:

Mancanza di costanza: Gli investitori spesso mancano di costanza nella gestione dei propri investimenti. Questo può comportare scelte poco efficaci o cambiamenti frequenti di strategia. Presunzione: Alcuni investitori presumono di essere in grado di prevedere il momento in cui i mercati raggiungeranno il loro punto più basso o più alto. Questa presunzione porta a entrare ed uscire dal mercato in modo continuo o a restare in liquidità per un periodo di tempo troppo lungo per timore di un improvviso crollo, come accaduto nel 2022-2023.

Le regole del gioco

È importante ricordare le regole del gioco degli investimenti. Queste regole sono semplici, ma spesso vengono trascurate. Un esempio significativo è la comprensione dei fattori che guidano i mercati azionari nel lungo termine.

Come già menzionato in precedenza, la maggior parte degli investitori mantiene le azioni in portafoglio solo per pochi mesi, il che è un errore. Ma oltre a questo, spesso perdiamo di vista i veri motori di performance per coloro che hanno maggiore pazienza.

Nell’immagine sopra, si evidenzia come la crescita (fatturato e utili), i dividendi e il flusso di cassa siano i principali driver di performance. Al contrario, le valutazioni, spesso influenzate da fattori speculativi nel breve termine, hanno un impatto quasi insignificante nel lungo periodo.

Comprendere questi aspetti non solo migliorerà le nostre competenze di investimento, ma influenzerà anche positivamente le nostre performance finanziarie.

L’importanza di misurare i risultati finanziari

Misurare i risultati finanziari e comprendere i fattori chiave che guidano i mercati azionari sono passi fondamentali per diventare investitori consapevoli e ottenere rendimenti migliori. La pazienza e la comprensione delle dinamiche di lungo termine sono elementi essenziali per superare l’investitore medio e ottenere risultati superiori.

Ricordiamoci sempre che investire sui mercati richiede una strategia ben definita e l’attenzione ai fondamentali delle aziende, lasciando da parte l’influenza delle fluttuazioni a breve termine. Sono queste le chiavi per un successo duraturo negli investimenti finanziari.

