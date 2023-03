Con Binance Fan Club puoi interagire con la tua squadra del cuore: cosa è e come fare

Lo sapevi che con Binance Fan Club puoi tranquillamente interagire con la tua squadra del cuore vivendo un’esperienza unica e memorabile? Sicuramente no anche perchè si tratta di una novità in vigore da poco tempo e che ancora non è di dominio pubblico.

Comunque niente paura perchè in questo articolo non solo spiegheremo come fare per riuscire ad interagire direttamente con i tuoi beniamini ma ti presenteremo anche il nuovo servizio Binance Fan Club. Insomma proseguendo con la lettura del post, troverai tutto quello che ti serve per raggiungere il tuo obiettivo e coronare il tuo sogno da bambino semplicemente aggiungendo ricompense. Sei pronto a fare invidia ai tuoi amici?

E allora iniziamo.

Binance Fan Club cosa è e a chi si rivolge

In questa guida parleremo di un servizio molto particolare che viene offerto da Binance, uno dei migliori exchange di criptovalute al mondo ma non solo visto che oramai da tempo Binance ha aperto anche ad altri settori a partire dagli NFT. Ma restiamo sul pezzo come si suol dire. Inutile che facciamo giri di parole: se stai leggendo questo articolo al 99% sei un appassionato di sport, un vero e proprio tifoso disposto a sostenere sempre, nel bene e nel male, la sua squadra del cuore.

Ecco Binance Fan Club si rivolge proprio a te. Sappiamo che molto spesso la stessa espressione Fan Club è abusata ma qui stiamo parlando di uno strumento che nasce da un’attenta valutazione che lo stesso team di Binance ha condotto sulla natura più instrinseca dell’essere tifoso. Per due anni lo staff dell’exchange si è posto una semplice domanda: cosa è importante per un tifoso?

E così dopo aver reso più semplice e accessibile a tutti la distribuzione di merchandise esclusivo e aver aperto alla possibilità di avere NFT rispondendo a sondaggi che poi sono in grado di influenzare le decisioni della squadra, Binance ha fatto un altro passo avanti lanciando il Fan Club.

Tecnicamente si tratta di un sistema di riscatto delle ricompense grazie al quale l’esperienza del tifoso viene trasformata in un gioco. Il fan non si limita più a guardare la partita da casa o dagli spalti ma può partecipare e interagire. Ovviamente solo se fa parte del club.

Come funziona Binance Fan Club?

Binance Fan Club è stato da poco integrato sulla piattaforma Binance Fan Token. In questo paragrafo ti spiegheremo come funziona in modo semplice. Nostro obiettivo è quello di metterti subito nelle condizioni di entrare a far parte di questo grande gioco e guadagnare ricompense.

Ecco cosa fare.

Come primo step è necessario Star Point che potrai avere completando delle semplici attività come ad esempio conoscere i Fan Token oppure partecipando ad attività Fan Token come ad esempio i sondaggi di voto. Quanti più Star Point si riescono ad avere, maggiore sarà il tuo livello. Sarà possibile accedere a 4 tipi di livello (in ordine crescente):

Academy

Starter

Captain

Superstar

Tutto molto semplice vero? Ovviamente non potrai far parte del Binance Fan Token senza prima aver creato un tuo account sull’exchange. Puoi farlo direttamente dal link in basso senza costi.

Come si possono sbloccare le ricompense?

Nel sistema Binance tutto ruota attorno alle ricompense, ma come si fanno per sboccare? Anche su questo punto il meccanismo è molto semplice.

Ogni mese verrà pubblicata una nuova selezione di ricompense che possono essere sbloccate in cambio dei tuoi fan token.

Bloccare ricompense significa poter avere gratuitamente:

biglietti VIP

memorabilia autografati

possibilità di incontrare il giocatore della squadra del cuore.

Attenzione perchè quanto più alto è il livello, più facile sarà avere accesso a ricompense sempre più esclusive.

E per finire…le ricompense delle community

Attenzione perchè non finisce qui: Binance Fan Token, infatti, prevede anche un montepremi di 20.000$ in Fan Token a titolo di ricompensa dalla community. Se la comunità cresce e raggiunge traguardi sempre più importanti, verranno rilasciate crescenti porzioni di montepremi in token a favore di chi avrà invitato almeno un amico.

Più amici vengono invitati più si raggiungono livelli alti maggiore è la quota di montepremi che si può avere in base ad un sistema moltiplicatore.

Ad esempio:

Invita 1-2 amici>>>Moltiplicatore 1x

Invita 3-4 amici>>>Moltiplicatore 3x

Invita 5+ amici>>>Moltiplicatore 5x

Ed ecco invece le ricompense previste invitando un amico:

Invita 1 amico: 1$ in fan token

Invita 3 amici: 4$ in fan token

Invita 5 amici: 14$ in fan token

Insomma aderire al Binance Fan Club significa non solo realizzare il proprio sogno da tifoso ma anche guadagnare ricompense e montepremi.

