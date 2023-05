Bitcoin diventa la seconda più grande blockchain per gli NFT

Il 2023 si sta rapidamente rivelando come l’anno dei Bitcoin Ordinals. Sebbene le open editions e le memecoin abbiano avuto il loro momento di gloria, gli NFT sulla prima blockchain del mondo continuano a guadagnare terreno nonostante alti e bassi del mercato degli NFT.

Ovviamente, lo storico network crypto ha a lungo rivendicato il suo posto come la principale catena in termini di capitalizzazione di mercato. Ma ora, Bitcoin si sta lentamente avvicinando al vertice del gruppo dei beni non fungibili nel tentativo di essere incoronato anche la principale blockchain per gli NFT, ed è già al secondo posto.

Perché Bitcoin sta crescendo così rapidamente nel mercato degli NFT

BTC Ordinals volume alone is higher than eBay at IPO



Let that sink in pic.twitter.com/4XPrOJ0ukS — SheetFu (@ChartFuMonkey) May 23, 2023

Secondo CryptoSlam, popolare aggregatore di dati del mercato degli NFT, Bitcoin ha facilmente raggiunto il decimo posto nella classifica delle principali blockchain di tutti i tempi per volume di vendite di NFT. Tuttavia, qualcosa è cambiato nel mese scorso, portando la catena a generare abbastanza ricavi dagli NFT per raggiungere il secondo posto tra i migliori guadagni nel periodo di 30 giorni.

Infatti, nel grafico di 30 giorni, Bitcoin ha letteralmente surclassato la concorrenza. Mentre Ethereum (ETH) rimane al primo posto con un volume di circa 393 milioni di dollari, Bitcoin (BTC) si piazza subito dietro con oltre 169 milioni di dollari, più del doppio del terzo classificato Solana, con 55 milioni di dollari.

Ordinals have only been around for four months and we’ve already flipped every other chain by volume except for Ethereum.



Bitcoin will ascend to its thrown. It is inevitable. pic.twitter.com/gzmWqsmwrZ — Leonidas.og (@LeonidasNFT) May 18, 2023

E non sono più solo gli Ordinals non categorizzati a guidare la strada per la supremazia di Bitcoin, perché negli ultimi mesi diverse iniziative di raccolta organizzata hanno ottenuto successo sulla catena. Due delle più popolari sono indubbiamente Space Pepes e Bitcoin Frogs, entrambi con un notevole volume di vendite (rispettivamente 12 milioni e 9,6 milioni di dollari) solo negli ultimi 30 giorni, secondo CryptoSlam.

Sebbene i Bitcoin Ordinals siano presenti solo da pochi mesi, la loro influenza è già diventata innegabile. Dai grandi marchi ai progetti storici che trovano una casa sulla blockchain, non sorprende che gli “NFT di Bitcoin” abbiano visto questa consolidata catena piazzarsi tra i principali guadagni in termini di volume di vendite di NFT.

Naturalmente, sarà necessario un serio scambio di posizioni per Bitcoin per superare Ethereum e conquistare il primo posto. Ma con i token BRC20 che dominano l’ecosistema degli Ordinals, le Iscrizioni che si avvicinano ai nove milioni e il numero di Bitcoin NFT che continua a crescere di mese in mese, non è escluso che la “flippening” possa avvenire prima di quanto si pensi.

