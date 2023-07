Bored Ape Yacht Club NFT cola a picco, -88% rispetto al massimo storico

I prezzi del Bored Ape Yacht Club NFT sono crollati ai minimi degli ultimi due anni, registrando una diminuzione dell’88% rispetto al picco storico raggiunto.

Questa settimana tumultuosa nel settore degli NFT è stata caratterizzata da una vendita diffusa, suscitando preoccupazione tra collezionisti e investitori, poiché progetti “blue chip” come il Bored Ape Yacht Club si avvicinano ai prezzi minimi degli ultimi anni.

Durante l’effervescenza dei mercati degli asset digitali nel 2021 e all’inizio del 2022, il Bored Ape Yacht Club è diventato sinonimo di NFT per il grande pubblico. Grazie all’adesione delle celebrità e all’evoluzione del gioco Otherside di Yuga Labs, gli NFT basati su Ethereum hanno registrato un rapido aumento di valore, raggiungendo un prezzo minimo di 152 ETH, pari a 429.000 dollari, nell’aprile 2022.

Tuttavia, negli ultimi anni, il mercato degli NFT ha perso slancio e i Bored Apes sono crollati altrettanto rapidamente e bruscamente come erano inizialmente saliti. Durante il fine settimana, hanno raggiunto un prezzo minimo (ovvero il prezzo dell’NFT meno costoso) che non si vedeva da quasi due anni.

Il prezzo di Bored Ape Yacht Club al minimo dei due anni

Il prezzo dei Bored Ape NFT è sceso a poco più di 52.000 dollari in Ethereum domenica scorsa, corrispondenti a circa 27 ETH al momento, secondo i dati di NFT Price Floor. Da allora è leggermente risalito, attestandosi attualmente a 55.000 dollari (circa 28,5 ETH). Tuttavia, ciò rappresenta comunque una diminuzione del 20% in termini di valore in dollari nell’ultima settimana.

Se consideriamo l’andamento complessivo, il minimo registrato domenica segna un calo del prezzo minimo del -88% rispetto al picco del Bored Ape Yacht Club nell’aprile 2022, calcolato in dollari. In termini di ETH, la diminuzione è di circa l’82%. Inoltre, in termini di dollari, è il prezzo minimo più basso mai registrato per i Bored Apes dall’agosto 2021, ovvero quasi due anni fa.

Anche il Mutant Ape Yacht Club, il seguito del grande successo di Yuga, ha visto il suo prezzo diminuire del -32% nella scorsa settimana, attestandosi a 5 ETH, per poi scendere a poco più di 4,7 ETH domenica scorsa, corrispondenti a circa 9.100 dollari. Si tratta del valore più basso in dollari mai registrato da NFT Price Floor fin dalla sua introduzione nel 2021.

Il prezzo dei Bored Ape NFT ha subito ulteriori turbolenze nella scorsa settimana a causa dell’enorme quantità di NFT immessi sul mercato. I prezzi dei Bored Apes sono crollati la settimana scorsa, quando il noto collezionista di NFT Jeffrey Huang, musicista e dirigente tecnologico taiwanese-americano noto come Machi Big Brother, ha messo in vendita numerosi Apes sul mercato.

Anche altri progetti NFT sembrano in crisi

Non sono soltanto gli Apes a subire un forte calo di prezzo, anche altri progetti NFT stanno risentendo del mercato sempre più freddo per le immagini del profilo (PFP) e i collezionabili.

Nella scorsa settimana, anche il progetto Azuki ha registrato perdite significative. I collezionisti degli NFT Azuki sono rimasti ampiamente delusi dopo il lancio degli Azuki Elementals, che ha lasciato i collezionisti insoddisfatti a causa della pubblicazione di opere d’arte quasi identiche per la collezione successiva.

La collezione Azuki originale ha visto il suo prezzo minimo scendere del 59% nella scorsa settimana, attestandosi a circa 6 ETH (11.785 dollari). Anche il prezzo minimo di Beanz, un’altra collezione di Azuki creata da Chiru Labs, è crollato del -77%, arrivando a 0,4 ETH (785 dollari).

Mentre i collezionisti si stanno adeguando alla situazione, l‘entusiasmo per gli NFT sembra diminuire in generale, influenzando anche i progetti consolidati mentre si diffondono sentimenti negativi.

In generale, la correzione dei prezzi degli NFT si sta concentrando sulle collezioni di PFP, una tendenza che si concentra sui marchi anziché sull’arte stessa, come afferma Leonidas, influencer crypto e fondatore di Ord.io, in una intervista rilasciata a Decrypt.

“Il problema principale riguarda il riposizionamento dei prezzi delle collezioni di PFP in tutto il settore”, afferma Leonidas. “Non si tratta di qualcosa di senza precedenti. È semplicemente un andamento tipico dei mercati ribassisti“.

Sebbene non sia chiaro cosa abbia provocato esattamente gli ultimi cali, Leonidas.og sostiene che il lancio deludente degli Azuki Elementals sia la “cosa più vicina a un catalizzatore”.

I problemi di Azuki hanno reso evidente che il valore di alcune collezioni di PFP dipende dalla capacità dei marchi di attuare un piano strategico, basandosi sulle prestazioni aziendali anziché sul valore intrinseco dell’opera d’arte.

