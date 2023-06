Come guadagnare con gli iNFT: cosa sono e come funzionano i token intelligenti

Gli iNFT (intelligent non-fungible token) rappresentano un nuovo concetto nel campo dei token non fungibili, unendo l’intelligenza artificiale alla tecnologia NFT. Nonostante siano ancora poco conosciuti, potrebbero rivoluzionare l’industria dell’arte digitale e dell’interazione con le opere d’arte.

Il primo iNFT ad aver attirato l’attenzione del pubblico è stato Alice, creato da Alethea.AI in onore dell’artista Robert Alice. Questo token ha ottenuto grande visibilità ed è stato venduto all’asta da Sotheby per la notevole cifra di 478.800 dollari.

Come funzionano gli iNFT e come è possibile guadagnare con essi?

Gli iNFT presentano due componenti principali. La prima è uno standard Ethereum, come ad esempio l’ERC-721 o l’ERC-1155, che conferisce al token la sua natura non fungibile. La seconda componente, che li rende “intelligenti”, è l’intelligenza artificiale incorporata nel loro smart contract. Questo modello di intelligenza artificiale, come il famoso GPT-4 sviluppato da OpenAI, definisce la personalità e la reattività dell’iNFT.

La presenza di questa intelligenza artificiale consente agli iNFT di interagire con i loro possessori come dei veri e propri chatbot, conferendo loro un’elevata innovatività.

Per creare e guadagnare con gli iNFT, esistono diverse modalità. Innanzitutto, è necessario conoscere il processo di creazione di un iNFT. Un metodo possibile è utilizzare Noahsark.AI, un “metaverso intelligente” creato da Alethea.AI.

In questa piattaforma è possibile acquistare iNFT completi, dotati della componente di intelligenza artificiale e di accessori per personalizzarli. Per effettuare tali transazioni, è necessario collegare un wallet al proprio account su Noahsark.AI. OpenSea è la piattaforma utilizzata per facilitare queste operazioni.

Una volta ottenuti degli iNFT, è possibile metterli in vendita su un marketplace e attendere che un acquirente si interessi all’acquisto. In alternativa, se l’iNFT possiede un’intelligenza sufficientemente sviluppata, è possibile sfruttare le sue capacità per generare guadagni.

Il valore di un iNFT dipende da diversi fattori, tra cui l’aspetto estetico e l’intelligenza incorporata. Quest’ultima è determinata dalla quantità di dati con cui l’intelligenza artificiale dell’iNFT è stata addestrata. Più il token è “intelligente”, maggiori saranno le sue capacità e, di conseguenza, il suo valore sul mercato.

Gli iNFT rappresentano quindi un’interessante evoluzione dei token non fungibili grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Sia la creazione che la vendita di iNFT possono offrire opportunità di guadagno, e il valore di un iNFT dipenderà dalla sua estetica e dalle capacità dell’intelligenza artificiale incorporata.

Puoi comprare NFT nei migliori exchange autorizzati ad operare nel mercato italiano delle criptovalute. Uno di questi è Binance, che ti permette anche di registrare un conto demo per provare gli strumenti di trading gratis e senza rischiare i tuoi soldi.

Clicca qui per visitare la piattaforma ufficiale di Binance, dove potrai aprire un account gratuitamente e senza alcun costo fisso.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!