Come comprare gli NFT di Cristiano Ronaldo su Binance e avere la Mystery box gratis

Lo avevamo anticipato già nei mesi scorsi ma adesso, come certamente tutti gli appassionati di calcio che stanno seguendo i mondiali Qatar 2022 si saranno resi conto, gli NFT di Cristiano Ronaldo su Binance sono diventati una realtà.

Non c’è partita trasmessa sulla Rai, infatti, in cui, negli intervalli tra i vari tempi, non venga mandata in onda la nuova pubblicità sugli NFT di Cristiano Ronaldo.

Il Portogallo del fuoriclasse è stato eliminato dal sorprendente Marocco (che già aveva liquidità una poco consistente Spagna agli Ottavi), ma la pubblicità degli NFT di Cristiano Ronaldo su Binance continuerà ad essere trasmessa anche negli intervalli dei prossimo incontri (semifinali, finale terzo/quarto posto e finalissima).

Visto che il tema continuerà ad essere di attualità, vediamo di scendere più nel dettaglio andando oltre il messaggio pubblicitario. L’annuncio di un accordo tra Cristiano Ronaldo e Binance per il lancio di una collezione di NFT targata CR7 era stato dato nel mese di giugno (sul nostro sito ne abbiamo parlato in questo articolo).

A fine novembre, poi, si era passati dalla parole ai fatti con la presentazione della nuova collezione di NFT (la prima del fuoriclasse portoghese). Inutile dire che il livello di interesse da parte dei fans è subito schizzato in alto con tanti appassionati che sono corsi a cercare informazioni sul web inserendo le tre parole calde Ronaldo NFT Binance.

Gli NFT di Cristiano Ronaldo: cosa sono

NFT è un acronimo che sta per Non Fungible Token. Nel caso specifico della collezione di CR7 si tratta di sette figure animate, che altro non sono che i momenti chiave della vita del campione portoghese. Vita completa e non solo quella calcistica visto che alcune delle figure animante riguardano addirittura l’infanzia. (Inutile dire che ci sono anche delle figure con i gol più belli di CR7).

La collezione di NFT di Cristiano Ronaldo può essere comprata su Binance (qui il sito ufficiale) ed è divisa in quattro livelli di rarità:

normale (n),

raro (r),

super raro (sr)

super super raro (ssr)

I 45 token non fungibili di maggiore valore (5 super super rari e 40 super rari) sono stati assegnati con un’asta, aperta per 24 ore, sul mercato NFT di Binance.

Nel commentare il lancio della sua prima collezione di NFT, Ronaldo aveva ricordato quanto fosse per lui importante creare qualcosa di memorabile e unico per i suoi fans poichè essi sono una parte importante del suo successo (giusto per avere un’idea è bene ricordare che CR7 è stato il primo al mondo ad avere 500 milioni di follower su Instagram).

Grazie all’accordo con Binance, ha poi proseguito CR7, è stato raggiunto un duplice obiettivo: creare qualcosa che è capace di catturare le passione del gioco e allo stesso tempo riuscire a ricompensare i fan per tutto il sostegno che dimostrato in questi anni. Molto indicative le parole del fuoriclasse: “So che i fan apprezzeranno la collezione tanto quanto me. Portare esperienze e opportunità senza precedenti grazie a questa piattaforma è qualcosa di cui volevo far parte“.

Come comprare gli NFT di Cristiano Ronaldo su Binance

Gli NFT di Cristiano Ronaldo si possono trovare su Binance. Per entrarne in possesso è necessario andare sul sito del più famoso exchange al mondo e creare un account gratuito.

APRI UN CONTO BINANCE E ACCEDI AGLI NFT ESCLUSIVI

I prezzi partono da 10.000 Busd (Binance Us Dollar) per i ssr e da 1.700 Busd per i sr. I restanti 6.600 Nft (600 r e 6.000 n) offerti su Binance Launchpad, a partire da 77 Busd per la rarità normale. Comprando gli NFT di Cristiano Ronaldo è possibile avere anche altri omaggi che sono proporzionali al livello di rarità tra cui l’accesso gratuito ad una Mystery box in edizione limitata. Ogni scatola dà la possibilità di vincere, in fase di riscatto, uno dei due design NFT esclusivi di CR7 Mystery Box.

Riscattando la Mystery box di CR7 gratuita si può possedere un pezzo dell’eredità di Ronaldo. Ogni Mystery box di CR7 contiene una delle due statue NFT di Ronaldo limitate alla mystery box. Con ogni scatola c’è una probabilità casuale di vincere uno dei due design NFT esclusivi della Mystery box di CR7. Importante ricordare che ogni account Binance può riscattare una sola Mystery box di CR7 gratuita.

Eccezionalmente i nuovi utenti possono cliccare su Riscatta Ora (qui il sito ufficiale) e poi aprire un account Binance. Una volta effettuato il riscatto, è necessario selezionare apri la mystery box per passare alla fase successiva o condividere la Mistery box sul proprio account social. Step successivo è completare la KYC per aprire la box. Così facendo si verrà reindirizzati al profilo Binance NFT, dove sarà necessario completare la procedura di verifica dell’identità.

Una volta completata la verifica dell’identità, bisogna andare su Binance NFT per visualizzare la Mystery box di CR7. Per aprirla è necessario cliccare sulla sulla Mystery box di CR7 e si verrà reindirizzati alla pagina dei dettagli della Mystery box di CR7.

