Su Binance arrivano gli NFT di Cristiano Ronaldo

L’exchange di criptovalute Binance e il fuoriclasse Cristiano Ronaldo hanno annunciato un accordo avente ad oggetto il lancio gli NFT (Non fungible Token). La partnership è pluriennale e riguarderà vari progetti. Mission dell’accordo è quello di fornire un’esperienza unica a tutti gli appassionati di calcio mettendo a loro disposizione diverse collezioni NFT che saranno lanciate in via esclusiva proprio sulla piattaforma Binance (qui il sito ufficiale).

Il lancio della prima collezione è previsto per la fine dell’anno. Nei prossimi mesi, infatti, verranno messi in vendita degli NFT iconici creati con la collaborazione diretta dello stesso Cristiano Leonardo. Il fuoriclasse portoghese ha commentato la notizia dell’accordo con Binance e l’imminente lancio della prima collezione, ricordando che dal suo punto di vista niente è importante come i fan e dicendosi sicuro che tutti i suoi tifosi non potranno che apprezzare le collezioni che via via usciranno. Ronaldo ha inoltre affermato che “l’idea di portare le esperienze e opportunità senza precedenti grazie a questa piattaforma è qualcosa di cui volevo far parte“.

Positivo anche il commento del fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao, il quale ha ricordato il profilo e lo spessore di Cristiano Ronaldo definito come uno dei migliori calciatori al mondo e sicuramente il più capace ad andare oltre lo sport fino a diventare un’icona in più settori. CZ ha posto l’accento sulla robusta base di fan fedelissimi che CR7 è stato capace di creare nel corso della sua carriera. Una vera e propria comunità di appassionati che ha sempre apprezzato l’autenticità, l’impegno, il talento e l’aiuto ai più deboli che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere il comportamento del campione portoghese.

“Siamo entusiasti di offrire ai suoi fan opportunità esclusive per entrare in contatto con Ronaldo e possedere un pezzo di storia iconica dello sport” ha affermato Changpeng Zhao.

Grazie all’intesa raggiunta tra Binance e Leonardo, il noto exchange conferma di avere tutte le carte in regola per portare l’esperienza sportiva a livelli senza precedenti. Binance, infatti, può vantare una lunga lista di accordi di collaborazione. In passato, infatti, l’exchange ha siglato tutta una serie di partnership ai massimi livelli del calcio. Accordi sono in corso con la Argentine Football Association, la Brazilian Football Confederation ma anche con sportive professionali di primo piano come la S.S. Lazio e la FC Porto.

Per saperne di più sulla collezione di NFT curata da Cristiano Ronaldo è sufficiente seguire il link in basso e andare direttamente sul sito dell’exchange.

Concludiamo il post con una rassicurazione: l’accordo raggiunto tra Binance e CR7 è solo l’inizio. Per tutti gli appassionati di calcio e di NFT, si annunciano altre interessanti novità per i prossimi mesi.