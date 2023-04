NFT Donald Trump, arriva la seconda collezione ma il prezzo resta invariato

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato una seconda collezione di NFT (Non-Fungible Token), con l’obiettivo di replicare il successo ottenuto con la prima serie.

La seconda serie comprende un totale di 47.000 NFT su Polygon, una rete secondaria di Ethereum, di cui 1.000 sono stati trattenuti dallo sviluppatore. Ciascuno di questi NFT è venduto al prezzo di 99 dollari, lo stesso prezzo della prima serie, rilasciata a dicembre 2022. Alcune delle carte presentano la firma digitale di Trump.

Trump ha commentato il lancio attraverso il suo network Truth Social, affermando di aver mantenuto lo stesso prezzo della prima serie, nonostante il loro valore di mercato sia salito a dismisura.

L’ex presidente ha dichiarato di voler offrire ai suoi fan e sostenitori la possibilità di guadagnare e divertirsi attraverso questo investimento, e di non voler ricevere riconoscimenti come “bravo ragazzo” per aver mantenuto il prezzo invariato, quando avrebbe potuto aumentarlo ulteriormente.

A differenza della prima serie, l’acquisto delle carte della seconda serie non offre molti benefici accessori, ma chi acquisterà 47 delle carte riceverà un biglietto per una cena di gala con Trump presso il suo club di golf Mar-a-Lago in Florida. Nella prima serie, i compratori potevano usufruire di altri vantaggi come videochiamate con l’ex presidente o incontrarlo di persona.

Inoltre, Trump ha scelto un tema comune per entrambe le serie di NFT: rappresentare sé stesso come un supereroe in situazioni al di là della realtà, come astronauta o cowboy, e questa volta anche come un campione di wrestling o un pompiere.

Tuttavia, la seconda serie di NFT di Trump sembra aver causato un crollo dei prezzi nel mercato secondario della prima serie, con un calo del prezzo del 50% in poche ore.

La prima serie, infatti, era stata molto criticata e considerata una mera operazione commerciale, ma era riuscita a vendere tutte le 44.000 carte offerte per la vendita in pubblico entro 24 ore. Successivamente, i prezzi e la domanda erano aumentati, ma erano poi diminuiti dopo qualche giorno.

Anthony “The Mooch” Scaramucci ottimista sugli investimenti in criptovalute

Infine, l’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca di Trump, Anthony Scaramucci, noto come “The Mooch”, ha recentemente dichiarato di essere ancora molto ottimista sul potenziale degli investimenti in criptovalute, nonostante sia rimasto deluso dalla sua collaborazione con Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX Ventures.

Scaramucci ha criticato le posizioni anti-crypto di alcuni politici, come Elizabeth Warren e Gary Gensler, e ha espresso la sua fiducia nell’adozione futura di questa tecnologia.

Anthony Scaramucci, fondatore dell’hedge fund SkyBridge Capital, ha subito una perdita economica a causa di un investimento in criptovalute che non è andato come sperava. In passato, Scaramucci aveva co-ospitato conferenze sul tema delle criptovalute insieme alla piattaforma FTX, che in seguito aveva acquisito il 30% delle azioni di SkyBridge Capital.

Nonostante questo, Scaramucci si è detto ancora più convinto dell’utilità degli investimenti in criptovalute, in quanto rappresentano una scommessa a lungo termine. Inoltre, ha espresso la sua frustrazione nei confronti del fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, per avergli causato una perdita finanziaria.

Parlando poi del mercato degli NFT, è emerso che su OpenSea, il marketplace di riferimento per gli NFT, sono stati finora messi in vendita circa 5.600 dei 46.000 NFT disponibili, con un prezzo di partenza di 0,06 ETH (circa $125).

Tuttavia, il prezzo di mercato degli NFT originali della Serie 1 di Trump è subito sceso del 50% rispetto al prezzo di partenza, partito da quasi 0,4 ETH ($835) e poi sceso a 0,17 ETH ($355) in poche ore.

Nonostante l’iniziale successo di vendite degli NFT di Trump, infatti, il lancio è stato oggetto di critiche per la scarsa qualità dell’arte e per il tentativo di fare soldi facilmente. Nonostante questo, tutti i 44.000 NFT messi in vendita dal licenziatario ufficiale di Trump sono stati venduti in sole 24 ore.

In seguito, i prezzi sono aumentati fino ad arrivare a oltre $1.000 per pezzo, ma poi sono calati a causa della mancanza di interesse. Tuttavia, con la revoca delle restrizioni sui social media per Trump, la richiesta di questi NFT ha ripreso a salire, portando il prezzo di vendita di nuovo sopra i $1.000 alla fine di marzo.

