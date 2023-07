NFT Fest di Lugano: vivi la rivoluzione digitale dal 7 all’11 settembre 2023. Come partecipare

Benvenuti a NFT Fest Lugano, l’imperdibile evento dedicato agli NFT e alle tecnologie Web3 che trasformerà Lugano nella capitale dell’innovazione digitale dal 7 all’11 settembre 2023.

Questo festival di cinque giorni rappresenta un’esperienza senza precedenti, un’occasione unica per esplorare le straordinarie possibilità offerte dalla rivoluzione decentralizzata.

Il cuore pulsante dell’innovazione digitale

Il Fest Lugano sarà un luogo in cui cultura, intrattenimento e tecnologia si fonderanno per creare un futuro straordinario. Un’intera città dedicata agli NFT e alle tecnologie Web3, con un programma ricco e variegato che accontenterà ogni partecipante.

Relatori di fama internazionale e opportunità di networking

Con ben 100 relatori di fama internazionale, decine di workshop e un’area business dedicata, avrai l’opportunità di incontrare da vicino imprenditori, manager, investitori, sviluppatori e creatori di spicco nel settore. Gli incontri one-to-one ti permetteranno di costruire relazioni professionali e arricchire le tue competenze, rendendo questo evento una tappa fondamentale per chiunque voglia restare al passo con le nuove frontiere dell’innovazione digitale.

Un’esperienza unica tra arte, gaming e musica

Il Fest Lugano non si limita a essere un evento NFT destinato solo a giovani appassionati, ma un ambiente in cui arte, gaming e musica si incontrano per creare un’esperienza davvero unica. Parteciperai a tavole rotonde coinvolgenti, visiterai aree espositive ricche di ispirazione e avrai l’opportunità di prendere parte a eventi collaterali straordinari, rendendo la tua esperienza indimenticabile.

Feste e sconti imperdibili

Al termine di ogni giornata, festeggeremo insieme il progresso e la creatività, celebrando il futuro che si profila davanti a noi. Inoltre, se desideri partecipare a questo straordinario evento, utilizzando il codice sconto “CRYPTONOMIST” potrai ottenere uno sconto incredibile del 30% sui pass più esclusivi.

Mobile NFT Floor: acquista NFT in app senza commissioni del 30%

Tra le tante novità presenti a NFT Fest Lugano, spicca l’innovativa piattaforma Mobile NFT Floor, che offre un’esperienza unica per visualizzare, scambiare e raccogliere NFT direttamente tramite l’app. La caratteristica distintiva di Floor è l’assorbimento delle commissioni del 30% addebitate da Apple e Google, consentendo agli utenti di acquistare NFT senza costi aggiuntivi.

Una piattaforma di successo

Lanciata su Apple e Google App Store lo scorso anno, Floor ha già raccolto 8 milioni di dollari in una serie A da investitori prestigiosi come Crypto.com, Eberg Capital e 8th Man Ventures. I fondatori, ex dirigenti di Robinhood e Venmo, hanno fortemente creduto in questa iniziativa, sperando che possa influenzare positivamente l’intero settore, spingendo verso una riduzione delle commissioni imposte da Apple e Google.

Un’ampia scelta di NFT

La piattaforma Floor collabora con dieci importanti artisti Web3, tra cui spicca il nome di Vinnie Hager, per lanciare drop settimanali disponibili tramite acquisti in-app. Supportando NFT su Ethereum, Polygon e Solana, Floor offre una vasta gamma di opportunità per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo.

Commissioni a sostegno degli artisti

A differenza di altri mercati NFT che evitano le commissioni tramite acquisti in-app, Floor ha scelto di impegnarsi a sostenere gli artisti, garantendo loro il 70% delle vendite primarie, dal creatore al collezionista. Questa scelta etica ed equa sta già portando molti artisti e collezionisti a preferire Floor come piattaforma di elezione per i loro scambi e le loro acquisizioni.

Un futuro in continua espansione

Con circa 25.000 utenti già registrati e promettendo ulteriore supporto per altre reti nei prossimi mesi, Floor ha l’obiettivo ambizioso di fornire agli utenti un’esperienza NFT senza interruzioni, aprendo nuove possibilità nel mondo delle criptovalute e dell’arte digitale.

Non perdere l’occasione di NFT Fest Lugano

In conclusione, NFT Fest Lugano rappresenta una straordinaria opportunità per entrare in contatto con il meglio dell’innovazione digitale. Un evento di cinque giorni che accoglie i migliori esperti del settore, offre un’esperienza unica e coinvolgente tra arte, gaming e musica, e presenta un’innovativa piattaforma per gli appassionati di NFT: Mobile NFT Floor.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di crescita professionale e personale. Partecipa a NFT Fest Lugano e unisciti alla rivoluzione digitale del futuro!

