Arriva un NFT per celebrare lo scudetto del Milan: ecco Born to Lead NFT

Si chiama Born to Lead NFT, il Non Fungible Token lanciato dal Milan per celebrare la vittoria del suo 19esismo scudetto.

La decisione della società meneghina di emettere addirittura un NFT commemorativo dello scudetto conferma l’enorme appeal di cui oramai godono questo genere di prodotti. I proventi derivanti dalla vendita di Born to Lead NFT, ovviamente offerto ai tifosi del Diavolo in edizione limitata, verranno devoluti in beneficienza. Più nel dettaglio gli introiti andranno alla Fondazione Milan, il settore no profit del club che ha come mission quelle di sostenere il calcio e tutte le iniziative benefiche della società rossonera in giro per il mondo.

L’NFT, in vendita sulla piattaforma di trading per criptovalute BitMEX, è un modo per scolpire nella storia virtuale il ritorno dello scudetto in casa rossonera dopo ben 11 anni di astinenza (tra cui anche alcuni anni molto complessi sia in campo che sul fronte societario.

Comprando Born To Lead NFT, è possibile aggiudicarsi alcune agevolazioni che per, per un tifoso attaccato alla maglia come sono di natura i milanisti, sono fondamentali:

la possibilità di avere due biglietti per l’ospitalità VIP

un giro esclusivo nel dietro le quinte del Milan e di Milanello

voli e alloggi gratuiti per seguire ovunque la squadra del cuore

Fin qui i vantaggi garantiti a tutti. Le sorprese, però, non finiscono qui perchè il tifoso che formulerà l’offerta più alta per l’NFT ufficiale dello scudetto, riceverà anche una maglia del Milan con tanto di autografo dei campioni dell’anno dello scudetto.

Commentando il lancio di Born To Lead NFT, Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer dell’AC Milan ha evidenziato come il progetto ha il merito di riuscire a combinare con successo la natura innovativa dell’AC Milan con quella che è la tradizione della compagine rossonera. Il manager ha quindi aggiunto che il token non fungible va inteso come tributo ad alcuni dei “momenti più iconici della lunga storia del Club con un tocco di modernità”. Stylsving si è poi detto orgoglioso “del fatto che questo progetto contribuirà anche a sostenere Fondazione Milan e le sue iniziative benefiche in tutto il mondo“.

La decisione del Milan di lanciare un NFT commemorativo dello scudetto 2021/2022, è la dimostrazione di come il mondo del calcio e quello dei beni non non fungibili siano sempre più vicini. Era appena il mese di marzo quando Zlatan Ibrahimović annunciava la sua pubblicazione della sua prima opera d’arte NFT. E che dire della precedente decisione di Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, di acquistare un’isola su The Sandbox?

Tutti questi esempi dimostrano come lo sviluppo degli NFT sia appena all’inizio. Se vuoi comprare NFT in modo semplice puoi usare Binance, la piattaforma che ti consente di investire su tantissime criptovalute a condizioni molto convenienti (visita qui il sito ufficiale di Binance).