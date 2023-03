Tarzan entra nel Metaverso con il lancio ufficiale dell’NFT

Ecco una nuova versione di Tarzan, questa volta destinata al Metaverso sotto forma di NFT (Non Fungible Token). Una nuova collezione dedicata al classico personaggio immaginario sta arrivando nel Web3 grazie ad un accordo di licenza pluriennale tra lo studio di moda XLABEL e la società del creatore del personaggio, Edgar Rice Burroughs.

Si tratta di una versione del tutto inedita del personaggio che abbiamo apprezzato anche nelle versioni Walt Disney, infatti lo ritroviamo in ambientazioni nuove e sorprendenti.

A lanciare l’NFT di Tarzan sarà il Marketplace X2Y2, che presenterà la raccolta Tarzan: Lord of the Apes composta da 9.999 token il cui valore al lancio sarà di 0,05 ETH ciascuno, che oggi corrispondono a circa 90$.

Chi è in lista potrà prendere parte al Drop già il 28 marzo, mentre la vendita sarà aperta a tutto il pubblico il 30 marzo per la fornitura rimanente al prezzo di 0,06 ETH per un NFT (circa 110$).

Il personaggio NFT di Tarzan potrebbe essere integrato in giochi e piattaforme del Metaverso

XLABEL prevede di integrare il personaggio NFT di Tarzan in vari giochi e piattaforme del Metaverso basati su blockchain di terze parti.

Ogni versione del personaggio di Tarzan venduta in formato Ethereum NFT sarà compatibile con Unreal Engine, il software di sviluppo di giochi prodotto dalla Epic Games, la casa che ha lanciato anche Fortnite e molti altri giochi di grande successo.

“Mentre ci muoviamo verso il mondo del Web3 si tratta di chiedersi: come possiamo attingere a quella eredità di 110 anni di Tarzan in un modo davvero interessante che durerà per i prossimi 100 anni?” è la domanda che si è posto il CEO di XLABEL, Brad Morris parlando con il noto portale dedicato alle criptovalute Decrypt.

In un comunicato stampa emesso da XLABEL si afferma che Tarzan è il primo personaggio pubblicato su libri, palcoscenici, film e metaverso. Un’eredità, quella di Tarzan, che ha avuto origine con la serie originale della rivista “Tarzan of the Apes” di Burroughs del 1912, che fu poi seguita da romanzi, primi adattamenti cinematografici, programmi radiofonici e altro ancora.

Più di recente il personaggio è stato riportato in auge dalla Disney, con il film di animazione prodotto nel 1999, e in seguito con le serie TV dedicate a Tarzan.

La Disney però non ha nulla a che fare con il progetto di Tarzan NFT, come tengono a precisare dalla XLABEL, sottolineando che i proprietari di Tarzan NFT probabilmente utilizzeranno il personaggio in “più ambienti basati su blockchain, incluso il potenziale per il futuro metaverso della giungla di Tarzan”.

Quanto alla possibilità di utilizzare l’NFT di Tarzan per giochi e metaverso, Morris ha ricordato che “con Epic Games e Unreal ci sono centinaia di giochi in cui Tarzan può integrarsi. Oltre a questo ci sono molti giochi blockchain con cui collaboreremo. I giochi sono praticamente esperienze che ti permetteranno di entrare nei panni di Tarzan”.

I designer digitali di XLABEL e l’artista digitale conosciuto con lo pseudonimo di Skeeva, ci hanno messo sei mesi a creare il personaggio di Tarzan per la nuova raccolta NFT, partendo proprio dalle illustrazioni originali di Burroughs, e dall’idea originale della storia in cui i genitori britannici di Tarzan sono stati uccisi al largo delle coste dell’Africa, e il piccolo finisce nella giungla dove verrà allevato dalle scimmie.

Nella sua versione Web3 Tarzan si presenta con diverse espressioni del volto, e XLABEL prevede di lanciare vari accessori di moda digitali sotto forma di NFT come cappelli ispirati alle scimmie e altri accessori indossabili.

La versione NFT di Tarzan presenterà un personaggio dall’aspetto più curato del Tarzan della Giungla che conosciamo. Morris ha tentato di creare una personalità che potesse riflettere le origini di John Clayton II (il vero nome di Tarzan) prima che i genitori appartenenti alla famiglia reale britannica si imbarcassero per il viaggio verso l’Africa che terminò con il naufragio.

Si partirà quindi proprio da quella parte della storia, cioè dall’inizio vero e proprio, per dare la possibilità ai possessori di NFT di Tarzan di dargli una vita alternativa nei mondi del Metaverso.

