S&P Dow Jones lancia S&P 500 ESG Index

Nuovo indice per S%P Dow Jones Indices: ecco di cosa si tratta e quali sono le sue aspettative.

S&P Dow Jones, leader mondiale nella fornitura di indici, ha annunciato qualche ora fa il debutto dell'indice S&P 500 ESG Index, un indice innovativo nel rispetto delle linee guida per la selezione ambientale, sociale e di governance (ESG), concepite per riprodurre fedelmente il profilo di rischio e rendimento del proprio benchmark. In aggiunta a ciò, S&P DJI ha annunciato altresì che nei prossimi mesi lancerà una famiglia globale di ESG basata su altri indici, ampiamente diffusi in tutto il mondo.

A commentare in maniera soddisfatta tale decisione è stato Alex Matturri, amministratore delegato di S&P Dow Jones Indices, che si è detto entusiasta di portare sul mercato indici innovativi e punteggi ESG. “S&P Dow Jones ha aperto la strada all'indicizzazione ESG oltre 20 anni fa con il lancio nel 1999 del Dow Jones Sustainability World Index, il primo benchmark globale di sostenibilità. La nostra filosofia di fornitore indipendente di indici è quella di offrire una migliore scelta agli investitori e continueremo a contribuire alla crescita di una finanza sostenibile attraverso i nostri indici”.

Sempre secondo le affermazioni della società, l’indice è stato sviluppato per servire non solo come strumento di monitoraggio delle prestazioni, ma anche come un elemento costitutivo per creare nuovi prodotti di investimento basati su indici ESG e soluzioni di investimento passivo come i fondi negoziati in borsa (ETF). Non è un caso che, in tal contesto, UBS preveda di lanciare proprio questa settimana un nuovo ETF basato sull'indice.

"UBS punta a diventare il principale fornitore di servizi finanziari sostenibili a livello mondiale sviluppando prodotti innovativi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti. Siamo molto lieti di aver unito le nostre forze con S&P Dow Jones Indices e SAM per creare una nuova generazione di ETF, costruita sulla base del più diffuso indice patrimoniale statunitense, e permettendo così ai clienti di allineare i propri investimenti con i loro obiettivi ESG," ha detto Ulrich Koerner, Presidente di UBS Asset Management.