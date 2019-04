Investire nel Regno Unito, per Merian l’orizzonte non è buio

Merian invita gli investitori a concentrarsi sui fondamentali per investire in UK.

Una nota a firma di Richard Buxton, Head of UK Equities di Merian Global Investors, ha cercato di fare il punto sull’evoluzione di quanto sta accadendo – e accadrà – nel Regno Unito. Con l’avvicinarsi della Brexit, con la scadenza dell’exit solo temporaneamente prorogata ad ottobre, il futuro delle relazioni commerciali è incerto, l’economia è limitata e il sentiment degli investitori è precipitato. Insomma, un mix che potrebbe impattare in maniera non certo marginale sulle scelte dei trader.

Naturalmente, afferma Buxton nella propria nota, è anche importante cercare di guardare oltre al solo orizzonte Brexit, e concentrarsi sui pur essenziali fondamentali. Dunque, anche se il risultato delle negoziazioni di Brexit è imprevedibile, alcune osservazioni sono già elaborabili su quel che per esempio ha in mente di fare l’esecutivo, con il governo di Theresa May che si è formalente impegnato ad aumentare la spesa pubblica, al fine di controbilanciare qualsiasi ulteriore debolezza economica.

Per quanto attiene imprese e consumatori, è evidente che gli ultimi mesi, i più duri sul fronte della Brexit, abbiano impattato negativamente sia sugli investimenti delle imprese sia sulla fiducia degli investitori, dimezzando i tassi di crescita trimestrali. Nel caso in cui tale nube dovesse sparire, è ben probabile che l’economia possa sorprendere al rialzo: tornando ai fondamentali, d’altronde, non possiamo non sottolineare come alcuni siano piuttosto soddisfacenti, come il mercato del lavoro, i salari in crescita, la dinamica imprenditoriale nel Paese, e così via.

Sull’ambito societario, gli utili stanno per il momento tenendo, con l’azionario britannico in rotta per una crescita del 6% negli utili societari nel 2019, che potrebbe favorire un rapporto prezzo/utili delle azioni pari a 13x, inferiore alla media di lungo termine di 14x.

Anche in ambito globale non mancano le notizie che potrebbero generare il giusto sollievo. In particolare, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sembra essere in corso di affievolimento, la Fed ha fatto un passo indietro sul rialzo dei tassi, il gap di crescita tra gli Stati Uniti e il resto del mondo si sta riducendo. E anche se la crescita globale sta evidentemente rallentando, il ciclo di espansione economica potrebbe continuare ancora per un po’, dando pertanto un po' di ossigeno a Londra.