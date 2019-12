Assogestioni: ottobre positivo per il risparmio gestito

Il mese di ottobre si è concluso positivamente per il mondo del risparmio gestito.

Il risparmio gestito ha chiuso il mese di ottobre con un andamento sicuramente positivo, e una crescita delle sottoscrizioni nette che ha permesso di celebrare un periodo piuttosto soddisfacente.

L’ultimo rapporto di Assogestioni sul decimo mese dell’ano afferma infatti che il sistema italiano del risparmio gestito avrebbe registrato una raccolta netta pari a 1 miliardo di euro, conducendo così la raccolta da inizio anno a quasi 60 miliardi di euro.

Più nel dettaglio, Assogestioni ha dichiarato come le vendite nette delle gestioni di portafoglio siano ammontate a quota 1,1 miliardi di euro, mentre le gestioni collettive avrebbero chiuso il periodo in maniera sostanzialmente stabile rispetto al passato. Ulteriormente, i fondi aperti sono in lieve calo (- 225 milioni di euro), con i fondi di lungo termine in incremento di 1,9 miliardi di euro e quelli monetari in contrazione di 2,1 miliardi di euro.

Come già sottolineato qualche giorno fa, emerge ancora come le macrocategorie maggiormente favorite dai risparmiatori siano quelle degli obbligazionari (+ 2 miliardi di euro), degli azionari (+ 1,1 miliardi di euro) e dei bilanciati (+ 774 milioni di euro).

Chiudiamo infine rammentando come il patrimonio gestito dall’industria sia pari a 2.275 miliardi di euro, di cui il 51% rappresentato da gestioni di portafoglio, e la restante parte da gestioni collettive.