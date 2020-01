Megatrend: cosa sono e come funzionano

© iStockPhoto

Una guida su come analizzare i megatrend e sul perchè essi sono importanti per il risparmio gestito

In un recente articolo abbiamo sottolineato l'importanza di investire sui megatrend legati al 5G. Ritorniamo oggi sull'argomento ma lo facciamo all'interno della sezione Risparmio Gestito poichè il nostro interesse in questo post sarà sui MegaTrend in generale.

Considerando che sull'argomento c'è una certa confusione, in questo post chiariremo cosa sono i MegaTrend. Nell'articolo non troverai solo una definizione specifica dell'argomento ma anche la risposta a domande più pratica e partire da come funzionano i MegaTrend. L'obiettivo è quello di metterti nelle condizioni di capire perchè i megatrend sono importanti nel Risparmio Gestito. Partiamo quindi dalle definizioni.

Megatrend cosa sono

Oggi si parla molto spesso di Megatrend e, secondo le ultime proiezioni, di questo argomento si parlerà sempre di più nel futuro. Ma cosa sono i Megatrend? Nella quasi totalità dei casi, infatti, puoi trovare definizioni di Megatrend approssimative che vanno quasi ad intuito. In questo paragrafo, invece, troverai una risposta precisa alla domanda su cosa sono i Megatrend.

Concettualmente con questo termine si indica un insieme di potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico. I megatrend non sono trend particolarmente grandi nè sono una sommatoria di più trend ma sono processi complessi che stanno cambiando il mondo nel suo insieme.

I singoli megatrend evolvono indipendentemente dal ciclo economico e hanno la capacità di ridisegnare nell'insieme l'intero panorama finanziario nel suo complesso in quanto riescono a condizionare allo stesso tempo, ma in misura a volte diversa, vari mercati.

Megatrend esempio

Dopo aver dato una definizione di megatrend dal punto di vista teorico penso sia il caso di fornire anche un esempio pratico facendo riferimento al settore automotive.

Dall'inizio del nuovo secolo, la guida di auto private in Usa ha segnato un calo del 10 per cento. Oggi i cittadini americani percorrono al volante 500 km in meno rispetto a quanto avveniva 20 anni fa. Se nel 2020 il 90 per cento dei 19enni americani aveva la patente, oggi questa percentuale è crollata al 70 per cento! Meno patenhti e meno chilometri di guida sono il segno inequivocabile che il fascino dell'automobile sia calato.

Questi trend sono sintomatici di un megatrend che in quanto tale appare inevitabile: nei prossimi 25 anni le vendite di auto negli Stati Uniti potrebbero segnare un calo del 40 per cento!

Megatrend come funzionano

Per capire come funzionano i megatrend facciamo sempre riferimento alle trasformazioni che sono in atto nell'indsutria dell'auto. Gli esperti sono concordi nell'affermare che il settore automotive sia condizionato da ben tre tendenze in atto.

Il primo trend è la sostenibilità, il secondo lo sviluppo tecnologico e il terzo l'andamento dell'economia di rete.

Per quello che riguarda la sostenibilità, è un dato di fatto che sempre più cittadini ritengano che la salvaguardia dell'ambiente sia sempre più importante. Visto e considerato che l'automobile comunque danneggia l'ambiente, ecco che in tanti - e soprattutto tra le nuove generazioni - si dichiarano disposti a rinunciare all'auto.

La seconda tendenza riguarda lo sviluppo tecnologico. Non è un mistero che la tecnologia oggi corra sempre di più. Nel comparto automotive, sviluppo della tecnologia significa auto elettrica anche se su questa strada c'è molto da fare ancora.

Per finire, anche la crescita dall'economia di rete (terzo trend), ossia la più spiccata interconessione tra privati e imprese, sta trasformando il settore dell'auto. Progetti e società come Uber che 10 anni fa erano utopia adesso sono la realtà.

Attenzione verso la sostenibilità, sviluppo tecnologico e passaggio verso un'economia di rete, sono tre dei trend a lungo termine che piano piano ma progressivamente andranno a cambiare le relazioni stesse tra individui e le relazioni tra individui e ambiente.

Per capire come funzionano i megatrend tieni presente che tutti i cambiamenti espressi nei vari trend avvengono allo stesso tempo.

Secondo Rudolph Lohmeyer, consulente e amministratore del Global Business Policy Council di A.T. Kearney, oggi ci troviamo in una società che è caratterizzata da un tasso di cambiamento a livello mondiale senza precedenti. E se lo dice un manager che si occupa di consulting globale c'è da fidarsi.

Megatrend come si analizzano

Alla luce di quello che abbiamo fin qui detto, come si analizzano i megatrend? Per studiare e comprendere ogni singolo megatrend, passo determinante per poi analizzare e tra loro confrontare le varie tendenze, è necessario tenere in considerazione molti elementi e, al tempo stesso, avere molte competenze.

Ad esempio la società di risparmio gestito Pictet Asset Management ha affontanto il nodo dell'analisi dei megatrend collaborando con vari esperti di tutto il mondo tra i quali accademici e professionisti del settore che hanno sviluppato una profonda conoscenza sulle tendenze strutturali che a poco a poco stanno trasformando il mondo e il modo di vivere. Analizzare i megatrend significa appunto considerare queste tendenze.

Il comitato di consulenza aiuta a capire come i singoli eventi potranno influenzare prospettive di quei settori in cui investono i gestori PAM per conti dei clienti. Gli esperti, però, si fermano all'analisi e non indicato quelli che sono i titoli su cui investire.

Un approccio basato sui megatrend permette clienti di riuscire a sviluppare una prospettiva di investimento a più lungo termine.

Come investire con i megatrend

Ed eccoci arrivati all'ultimo paragrafo di questa guida nel quale ci occuperemo di come investire con i megatrend. Cme noto queste tendenza hanno un impatto forte su tutte le decisioni di investimento sia che essere riguardino le imprese e sia che esse riguardino i privati.

In ambito finanziario riuscire a trovare il potenziale del cambiamento è un elemento essenziale. Di norma la stragrande maggioranza di questi cambiamenti sono per lo più ciclici e hanno una durata di breve-medio termine. I cambiamenti strutturali invece, ossia i megatrend, hanno conseguenze irreversibili per il mondo in cui viviamo.

Durante le fasi di un investimento, la valutazione dei megatrend, ti consente di avere una visuale più completa che ti può essere utile per trovare profili di rischio-rendimento interessanti.

Investire con i megatrend significa adottare un approccio di lungo termine che ti mette al riparo dalla ciclicità.

Ricorda che non puoi investire in un megatrend attraverso un solo prodotto. Per ovviare a questo limite, il famoso fondo BlackRock ha individuato una gamma di soluzioni tematiche attraverso le quali puoi esporti ai vari cambiamenti strutturali in atto. E' questo uno dei modi a tua disposizione per investire con i megatrend oggi.