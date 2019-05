Investire in 5G: azioni migliori da comprare in anticipo

Un elenco delle azioni 5G su cui investire prima che scoppi la rivoluzione tanto attesa da tutti

Investire in azioni 5G conviene? E ancora quali azioni 5G è meglio comprare? Queste due domande sono molto simili a tante altre arrivate in redazione negli ultimi giorni. Poichè la convinzione secondo cui il 5G sarà destinato ad essere la vera rivoluzione dei prossimi anni è in contino rafforzamento, è logico e scontato che i traders non vogliano arrivare impreparati all'argomento. Investire in azioni 5G oggi significa trovare e comprare quei titoli che fanno riferimento a società già attive nello sviluppo del 5G. Del resto sono stati gli stessi analisti di Credit Suisse ad aver inserito lo sviluppo del 5G nei supertrend del futuro come è possibile dedurre leggendo questo articolo.

Prima di andare ad elencare quelle che sono le migliori azioni 5G su cui investire è utile fare una breve premessa su cosa è e come funziona il 5G. Tutti pensano che la tencologia 5G sia solo una versione aggiornata della 4G che permette di andare ancota più veloci con la linea internet rispetto ad oggi. La realtà è questa ma non è solo questa nel senso che è ovvio che con la tecnologia 5G internet sarà più veloce (anche se è sempre necessario tenere presente che in molte località italiane oggi la velocità della rete sia ai livelli di terzo mondo!) ma ridurre il 5G ad una questione di velocità significa non avere capito nulla della reale portata di quella che sarà una vera e propria rivoluzione. Con la tecnologia a 5G sarà possibile usare tutto quello che rientra nella categoria dell'IoT ossia Internet of Things ovvero Internet delle Cose. Il 5G sarà quindi alla base di tutto quello che non è stato ancora inventato e che, quando lo sarà, funzionerà grazie al collocamento alla rete. Il 5G permetterà di navigare sul web sotto le gallerie, consentirà di collegare le auto alla rete e ancora inserirà sensori sulle strade. In ultimo il 5G sarà la porta di ingresso dei robot di nuova generazione.

Azioni 5G da comprare subito

Il rischio di perdere il treno del 5G è alto e per questo motivo è consigliabile muoversi per tempo prima che sia troppo tardi. Ovviamente il mercato a cui guardare è quello Usa e quindi parliamo di Wall Street. Negli Usa alcuni grandi colossi del settore delle telecomunicazioni da tempo stanno conducendo test specifici sullo sviluppo della tecnologia 5G. Parliamo di società come Verizon Communications ( VZ ) e AT & T ( T ). Attenzione anche alle azioni Qualcomm visto che la società siglerà un contratto di fornitura dei chip 5G con la Apple nel 2020. Un segnale chiaro su questa partnership è arrivato lo scorso 16 aprile quando Qualcomm e Apple hanno reso noto di aver siglato un accordo per archiviare tutti i procedimenti legali pendenti tra le due società. Insomma i due colossi vogliono mettere da parte le dispute passate e partire con il piede giusto alla conquista del 5G.

Tra le altre azioni 5G da tenere d'occhio ci sono anche: Intel, Xilinx, Marvell Technology Group e Keysight Technologies.

Intel ha ufficialmente annunciato di essere pronta ad entrare nel mercato dei modem 5G dopo che Apple e Qualcomm hanno annunciato l'accordo che abbiamo precedentemente citato. Invitiamo a notare il classico effetto a cascata che il 5G ha generato ancora prima del suo sviluppo. Proprio in considerazione del fatto che nessun grossa company vuole restare indietro, la società Xilinx di San Jose, California, ha commentato l'incremento delle implementazioni 5G oltre la Corea e in Cina. Marvell Technology Group non è da meno visto che la società sviluppando una line-up di chip 5G mentre Keysight Technologies ha incrementato la produzione di ingranaggi per test di rete 5G. Insomma le società che stanno scaldando i motori in vista della rivoluzione 5G sono davvero tante.

Attenzione perchè la tecnologia 5G rappresenta una ghiotta occasione anche per quelle società che operano nel segmento della produzione di ingranaggi di rete. Ad esempio Ericsson e Nokia. Le azioni 5G da comprare non sono solo questo poichè occorre anche considerare che le reti 5G saranno connesse alla fibra ottica con implicazioni del settore auto, robotico e medico. In tal senso tra le azioni 5G su cui investire ci sono: Corning e Ciena. Le azioni Corning hanno già lanciato un segnale molto chiaro ad inizio anno quando hanno messo a segno una performance molto forte in scia all'aumento oltre le attese dell'unità di comunicazione ottica a causa del crearsi di reti wireless 5G.

Investire in azioni 5G: Usa o Cina?

Nonostante il predominio degli Stati Uniti nella cosa del 5G sia un dato di fatto, le altre potenze non stanno ovviamente a guardare. Il messaggio che Trump ha lanciato è molto chiaro: nella corsa al 5G gli Usa devono battere la Cina. In quest'ottica il governo sta effettuando da tempo una serie di aste di onde radio. L'amministrazione americana è anche impegnata ad allentare gli ostacoli che potrebbero arrivare dalle comunità locali e punta a procedimenti normativi snelli. Ci sono poi anche i colpi bassi con gli Usa che premono sui paesi occidentali affinchè non vengano comprati ingranaggi dalla cinese Huawei. Se le pressioni dovessero sortire l'effetto sperato, a trarre vantaggio sarebbero le azioni Ericsson, Cisco Systems e Samsung.

Azioni 5G Borsa Italiana

Arrivati a questo punto del post, in tanti si staranno certamente chiedendo: e le azioni 5G italiane ossia quotate su Borsa Italiana? Purtroppo ad oggi non sono noti investimenti da parte delle societèà italiane nel 5G. Il che è un vero peccato. Senza perdersi in discorsi sulle prospettive che un può avere un paese che crede modo nel 5G, restiamo sull'argomento del post evidenziando che azioni italiane 5G, per ora, non ne esistono.