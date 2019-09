eToro copyportfolio 5G Revolution per investire nelle nuove reti 5G

Nel CopyPortfolio Telecoms di eToro è possibile trovare alcune delle società che stanno guidando la rivoluzione 5G

eToro sempre al passo con i tempi grazie allo strumento dei Copyporfolios. Appena ieri il famoso broker di social trading che vanta milioni di clienti in tutto il mondo, ha reso noto di aver lanciato il copyportfolio 5G Revolution attraverso il quale i clienti eToro potranno investire nelle migliori società che stanno partecipando al lancio della tecnologia 5G. Il 5G Revoluction fa parte del gruppo dei CopyPortfolios Telecoms di eToro, lo strumento di investimento previsto dal broker per cogliere le opportunità del settore telecomunicazioni.

Scegliendo di investire sul portafoglio 5G Revoluction eToro, gli investitori avranno accesso a ben destinate ad entrare nella storia come aziende pioniere nell'upgrade della tecnologia 5G. All'interno del nuovo portafoglio eToro non ci sono solo aziende del settore telecomunicazioni ma bensì società che operano in tutti quei comparti che, in qualche modo, potranno trarre beneficio dallo sviluppo del 5G. Il nuovo copyportfolio eToro può ovviamente essere testato in modalità demo senza spese e senza impegni.

Tra le 45 aziende troviamo quindi alcune grandi società immibiliari come ad esempio l’American Tower Corporation. La presenza di questo colosso non è casuale. L'American Tower Corporation, infatti, è occupata in questo periodo nella concessione in leasing delle zone in cui saranno poi costruite le antenne e le apparecchiature wireless. Gli altri nomi del portafoglio 5G eToro sono invece più scontati e in linea con il settore. Di questo secondo gruppo fanno parte operatori telefonici come Deutsche Telekom, Vodafone e Verizon; aziende produttrici di microconduttori come Micron Technology e Broadcom e per finire aziende specializzate in infrastrutture come Ericsson, Intel e Qualcomm. Insomma tutti i nomi citati sono ben noti agli investitori e questo dimostra la serietà del nuovo copyportfolio eToro.

Tra l'altro se prima di investire denaro reale nel portafoglio 5G Revolution eToro, si vuole assumere dimestichezza e confidenza con il nuovo strumento di investimento, non ci sarebbero comunque problemi grazie al conto demo.

eToro mette infatti a disposizione di tutti i suoi clienti un conto demo completo in quanto contenente tutte le funzionalità previste dal conto reale. Attraverso la modalità demo sarà possibile esercitarsi e coniscere più da vicino il nuovo portafoglio dedicato al 5G che eToro ha lanciato.

Investire nel 5G conviene?

Il dibattito sul 5G è in pieno svolgimento. Tralasciando le questioni che non siano squisitamente finanziarie, recenti studi dimostrano come la tecnologia 5G sarà una grande occasione di investimento. Il passaggio verso il 5G permetterà di raggiungere velocità di navigazione e di trasmissione di dati fino a 100 volte superiori rispetto al 4G. Ovviamente tutto questo significherà un miglioramento di tutta l'esperienza d'uso dei dati. Quindi migliore streaming dei video, migliore condivisione dei contenuti e tecnologia smart home. Potenzialmente parlando il 5G potrebbe portare anche ad una accelerazione delo sviluppo dei veicoli a guida autonoma, smart cities e realtà virtuale. Alcuni numeri per comprendere subito perchè investire nel 5G conviene: nel 2017, il mercato 5G aveva un valore di 34 miliardi di dollari mentre, stando ad alcune proiezioni, entro il 2026 il valore del settore dovrebbe superare oltre i 3.400 miliardi di dollari!

E' anche per questo motivo che investire nel Copyportfolio eToro 5G Revolution rappresenta un valido modo per investire nel settore 5G nel suo complesso.

Secondo Yoni Assia, CEO e fondatore di eToro, tantissimi paesi sono oramai "in procinto di implementare il 5G entro l’inizio del 2020". Sotto questo punto di vista, ha proseguito il manager, la tecnologia 5G "rappresenta un notevole passo in avanti per quanto riguarda le comunicazioni". E' consequenziale che tutte le previsioni indicano "un’esplosione di investimenti in questo tipo di industria".

Secondo Assia, però, investire nel 5G non è facile anche perchè "l'approccio di ciascun paese al 5G sarà differente". Inoltre, ha affermato il CEO, ci sono anche molti "ostacoli da superare dal punto di vista normativo, legale e di pianificazione, prima di raggiungere un’implementazione di successo delle nuove reti". Per fornire un'offerta calibrata sulle esigenze dell'investitore, eToro ha "selezionato le aziende del settore che hanno il potenziale per essere un valido asset sul quale investire negli anni a venire".

Copyportfolios eToro cosa sono

Il %G Revolution eToro è solo l'ultimo portafoglio tematico proposto dal broker di social tradng e ora disponibile per tutti i clienti della piattaforma. In precedenza eToro aveva lanciato portafogli per investire in aziende big tech, società di cyper-sicurezza, criptoasset, energie rinnovabili, società che si occupano di gaming ma anche banche, società attive nell' ingegneria genetica e nell'industria della cannabis. Prima del 5G Revolution eToro avva lanciato il Copyportfoglio per investire nel segmento dei droni.

