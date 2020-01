Fondi azionari globali, cosa attendersi dal 2020?

Alcune aspettative sui fondi azionari globali nel corso del nuovo anno.

Il 2019 è stato un anno sicuramente molto positivo per i fondi azionari globali. E, dunque, gli investimenti si domandano legittimamente se il 2020 sarà lo stesso, oppure se occorra effettuare delle valutazioni diverse.

Ebbene, secondo le analisi storiche compiute da Raiffeisen Capital Management, le prospettive sarebbero positive. I dati a disposizione della società evidenziano infatti come tre volte su quattro dopo un anno positivo di norma ne segue un altro altrettanto buono per le Borse. Se inoltre si guardano tali dati con le valutazioni sui principali indicatori di Borsa, e sullo scenario macro, ne deriva che il 2020 potrebbe realmente essere un anno positivo per le azioni, pur senza record.

A sostenere questa tesi sono gli analisti di Deutsche Bank Wealth Management, secondo cui il mercato prevede guadagni che non verranno rispettati, così come per AXA Investment Managers, che ritiene difficile che la prestazione del 2019 sarà ripetuta nel 2020.

Più nel dettaglio, Deutsche Bank Wealth Management pensa che il ritmo di crescita dell’economia rallenterà nel 2020, concomitante all’incremento della volatilità dovuta alle elezioni USA e alle tensioni geopolitiche. L’istituto ritiene che gli utili per le società quotate sul MSCI per le azioni globali sono stimati in aumento del 20% nel 2020 dopo il calo del 2019, e che l’indice ha chiuso con un guadagno del 24%.

Detto ciò, per gli investitori azionari sembra che il 2020 possa tingersi di prospettive molto incoraggianti anche nel prossimo futuro, con il fattore più importante che probabilmente è l’allenamento monetario su scala globale del 2019. Le banche centrali, che controllano i due terzi dell’economia globale, hanno infatti ridotto i tassi, abbassando ulteriormente il rischio di recessione e con un aumento della fiducia dei consumatori.

Per i fondi azionari globali si prospetta pertanto un buon anno, a patto – naturalmente - di effettuare una corretta selezione dei titoli.