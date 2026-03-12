In App Tinaba, grazie all’integrazione dei prodotti di Banca Profilo, trovi un ottimo conto gratuito e una carta prepagata che potranno essere utilizzati per la gestione delle proprie liquidità. In App Tinaba trovi molto di più di una semplice “carta – conto” e ti premette di poter gestire in modo smart i propri soldi attraverso app. È possibile – ad esempio – trasferire denaro in maniera istantanea ai propri contatti, creare dei fondi comuni o condivisi, raccogliere denaro per uno specifico progetto benefico e tanto altro ancora.

Ad ogni modo, cerchiamo di saperne di più sulle caratteristiche dell’App Tinaba in questa nostra recensione completa, con la quale cercheremo di comprendere:

cos’è l’App Tinaba;

come puoi richiedere l’App Tinaba;

come ricaricare la carta;

come verificare il saldo e i movimenti;

quali sono i suoi costi;

quali sono i limiti di prelevamento e di utilizzo;

cosa fare in caso di furto e di smarrimento.

Cerchiamo allora di andare con ordine, e affrontiamo gradualmente la nostra recensione completa dell’App Tinaba!

Cos’è l’App Tinaba

Come abbiamo già avuto modo di introdurre l’App Tinaba ti consente di accedere, grazie all’integrazione dei prodotti di Banca profilo a un conto e una carta che possono essere utilizzate in maniera molto semplice, direttamente attraverso i canali digitali.

La carta è operativa su circuito Mastercard, ed è emessa da Nexi in collaborazione con Banca Profilo. Permette così al suo utilizzatore di poter fruire in maniera comoda, in tutto il mondo, di un network di pagamento ampiamente accettato. All’attivazione si ha a disposizione la carta virtuale, mentre la carta in formato fisico può essere richiesta al costo di 7,99€ una tantum.

Ricordiamo anche che la carta virtuale è connessa alla app, divenendo così uno strumento facilmente ricaricabile e gestibile a 360 gradi, con possibilità di impartire ordini immediati di trasferimento di denaro dal proprio conto o da un gruppo. Può inoltre essere usata in Italia e in tutto il mondo e, nel caso di negozio convenzionato (per scoprire il quale sarà sufficiente usare la stessa app) sarà possibile pagare direttamente con lo smartphone (nel caso invece in cui il negozio non sia convenzionato bisognerà pagare in maniera più tradizionale, con la carta, anche con tecnologia contactless).

Ricordiamo che per gli acquisti online è poi possibile attivare il 3D Secure per rendere ogni shopping sul web ancora più sicuro.

Dunque, con la carta puoi:

gestire le tue finanze in ingresso e in uscita con tutta la comodità di un conto base;

effettuare operazioni di prelevamento e di pagamento in tutti gli esercizi Mastercard;

disporre operazioni di trasferimento di denaro selezionando – dalla app – il contatto a cui vuoi inviare i soldi e la cifra che vuoi trasferire;

organizzare una raccolta fondi per uno specifico progetto, selezionando tra i propri contatti quelle persone che si desidera invitare a prendere parte alla propria iniziativa;

creare Gruppi e Raccolte Fondi;

visualizzare saldi e movimenti;

e tanto altro!

>>>Apri un conto Tinaba direttamente da qui!

Come richiedere la carta

Richiedere la carta prepagata in formato fisico è molto semplice. Si può infatti procedere a richiederla direttamente in App, sia durante il processo di registrazione, sia dopo.

In particolare, il processo di registrazione prevede l’inserimento di tutti i propri dati personali, e sono altresì necessari un documento di identità e il codice fiscale che dovranno essere scansionati e inviati.

Complessivamente l’operazione è molto breve e, in pochi giorni, ti permetterà di ricevere a casa tua la carta e tutte le informazioni utili per poter iniziare a usare questo strumento!

Come ricaricare la carta

La Carta può essere ricaricata in diversi modi:

da conto personale;

da Gruppi.

Come verificare saldo e movimenti della carta

Una delle grandi comodità dell’App Tinaba è che in ogni momento puoi verificare il saldo e i movimenti della carta. Puoi farlo tranquillamente con l’App Tinaba, nella sezione di riepilogo, dove troverai il saldo aggiornato in tempo reale e tutti gli ultimi movimenti che hai effettuato. Anche se la carta è molto sicura, ti consigliamo di tenere sempre sotto controllo questa sezione, perché ti permetterà di renderti immediatamente conto se vi siano delle anomalie sulla sua fruizione.

>>>Apri un conto Tinaba e richiedi la carta direttamente da qui!

Quanto costa l’App Tinaba

Uno dei principali punti di forza del conto Banca Profilo disponibile nell’App Tinaba è la sua convenienza: il Piano Start è gratuito e non prevede alcun canone mensile, risultando una delle soluzioni più complete nella categoria dei conti a costo zero. Per chi desidera funzionalità avanzate, Tinaba mette a disposizione la Membership Premium, dal costo di 5,99 € al mese (oppure 49,99 € l’anno), scontabile fino a 3,99 €.

Di seguito, le principali voci di costo:

Bonifici SEPA

Start: i primi 4 gratuiti ogni mese, poi 0,49 € a operazione

Premium: sempre gratuiti

Start: i primi 4 gratuiti ogni mese, poi 0,49 € a operazione Premium: sempre gratuiti Carta Prepagata Mastercard

Virtuale: gratuita per tutti i piani

Fisica: 7,99 € una tantum (inclusa nel piano Under 18)

Virtuale: gratuita per tutti i piani Fisica: 7,99 € una tantum (inclusa nel piano Under 18) Pagamenti online e nei negozi

Sempre gratuiti senza commissioni aggiuntive.

Sempre gratuiti senza commissioni aggiuntive. Prelievi ATM in area UE

Start: 12 prelievi gratuiti all’anno, poi 2 € per operazione

Premium: illimitati e gratuiti

Start: 12 prelievi gratuiti all’anno, poi 2 € per operazione Premium: illimitati e gratuiti Invio di denaro istantaneo tra utenti

Gratuito.

Gratuito. Pagamenti bollettini, MAV, RAV, PagoPA

Start: 2,50 € per operazione

Premium: 5 operazioni gratuite all’anno, poi 2.

Ricordiamo infine che non è prevista alcuna spesa per l’estinzione del rapporto.

Quali sono i limiti di prelievo e di utilizzo

Attualmente il limite massimo di disponibilità sulla carta è pari a 12.500 euro.

Per il resto dell’operatività, bisogna tenere conto che è presente un limite minimo per le operazioni di prelievo pari a 25 euro, e un limite massimo di 250 uro giornalieri.

A proposito di prelievo, con la Membership Premium sono illimitati e gratuiti mentre con il piano Start si hanno a disposizione 12 prelievi all’anno, poi hanno un costo di 2€ per l’area euro. Per i prelievi fuori dall’UE, questi hanno un costo pari a 4 euro sia per Start sia per Premium.

Cosa fare in caso di furto o smarrimento

Se smarrisci la carta prepgata emessa da Nexi puoi contattare direttamente Nexi al numero 800.15.16.16 (dall’Italia), +39.02.34980.127 (dall’estero) per richiedere il blocco fornendo i tuoi dati anagrafici. Potrai richiedere poi una nuova carta direttamente dalla tua App Tinaba.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

