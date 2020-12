Risparmio gestito, in 10 anni patrimonio raddoppiato nell’UE

Negli ultimi 10 anni le masse gestite sono cresciute in maniera quasi costante, sostiene un recente report.

Secondo quanto è recentemente emerso nel corso della 12ma edizione di Asset Management Report, a cura di Efama, l’European Fund and Asset Manager Association, ovvero l’associazione che rappresenta il mercato europeo del risparmio gestito, il patrimonio gestito dall’AM del vecchio Continente è salito da 10.800 miliardi di euro del 2008 ai 23.100 miliardi di euro della fine del 2018. Dunque, un raddoppio in un decennio, a conferma del crescente appeal di questo settore.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Più nel dettaglio, emerge come gli asset dei fondi di investimento siano saliti al 54,6% del patrimonio gestito totale alla fine del 2018, per un totale di 12.614 miliardi di euro. Oltre il 75% degli attivi dei fondi di investimento europei era gestito in soli cinque Paesi, come Regno Unito (27%), Francia (18%), Germania (15%), Svizzera (9%) e Paesi Bassi (7%) e ancora maggiore era la concentrazione dei mandati discrezionali, con due terzi delle attività gestite solo nel Regno Unito e in Francia.

Per quanto poi attiene l’asset allocation e le tipologie di clientela del risparmio gestito in Europa, gli asset obbligazionari rappresentano il 42% dei portafogli di investimento, contro il 28% delle attività azionarie e il 6% del mercato monetario.

Alla fine del periodo di osservazione, inoltre, i maggiori clienti del settore sono diventati per la prima volta i fondi pensione, con una quota di mercato che sfiora il 30%, dinanzi ai clienti retail e alle compagnie di assicurazione. “Secondo le nostre stime, il totale degli asset in gestione in Europa ammontava a circa 25.800 miliardi di euro alla fine del 2019. La pandemia Covid-19 ha portato a un calo dell’11% degli asset in gestione durante il primo trimestre del 2020, a cui è seguito un rimbalzo dell’8,3% nel secondo trimestre. Grazie alle notizie positive sul fronte del vaccino per il Covid-19, è probabile che il valore degli asset under management raggiungerà un altro picco storico entro la fine del 2020”, ha commentato Bernard Delbecque, senior director for economics and research di Efama.