Investire sui bond? Per BlueBay per il momento è meglio giocare in difesa

BlueBay consiglia di adottare una strategia difensiva sulle obbligazioni: ecco le dichiarazioni di un suo analista.

Investire sui bond conviene? Probabilmente si, a patto di assumere una corretta strategia in uno scenario in cui le politiche fiscali USA potrebbero costituire un costante rischio al rialzo peri rendimenti obbligazionari nel medio termine, con la prospettiva contemporanea del varo di politiche monetarie meno accomodanti rispetto al recente passato.

Ad esserne convinto è Mark Dowding, CIO di BlueBay, che rammenta in una nota come l’economia statunitense sia in rapido rafforzamento, con la domanda repressa che dovrebbe stimolare l’attività. Tuttavia, secondo Dowding è improbabile che i rendimenti dei treasuries possano sfociare in un rally aggressivo. Dunque, meglio giocare maggiormente in difesa.

Come investire sulle obbligazioni secondo BlueBay

Ragionevolmente, BlueBay si attende che i rendimenti a 10 anni dei treasuries si avvicinino al 2%, sfruttando rally per aggiungere posizioni short. Secondo Dowding, peraltro, la sovraperformance dell’economia statunitense nel prossimo trimestre – sicuramente migliore rispetto a quella della macroarea europea – dovrebbe dare maggiore linfa al dollaro, con la valuta verde che potrebbe finire con il rafforzarsi.

Di contro, da questa parte dell’Oceano Atlantico la risposta delle politiche fiscali dei singoli Stati è stata sicuramente meno intensa, con flussi significativi di fondi che dunque non dovrebbero arrivare prima della fine dell’anno. La Bce e le sue politiche monetarie, d’altro canto, potrebbero contribuire a frenare l’aumento dei rendimenti, pur in uno scenario di normalizzazione dell’inflazione.

Spread in riduzione

Per quanto poi attiene l’evoluzione dei differenziali di rendimento, BlueBay stima un’ulteriore compressione degli spread, dichiarandosi più incline a rimuovere le coperture dell’indice CDS (credit default swap).

Guardando ancora più in avanti, l’analista afferma che potrebbero arrivare dati piuttosto confortanti sull’occupazione negli USA, ma che tutto ciò non dovrebbe cambiare di molto lo scenario di base, con uno spazio limitato di risalita dei rendimenti dei treasuries, salvo che l’inflazione non sorpresa in modo importante al rialzo. Una stabilità più evidente nei rendimenti potrebbe a sua volta avvantaggiare gli asset rischiosi, sebbene BlueBay percepisca uno spazio relativamente limitato per ulteriori rientri degli spread di credito.

Conclusioni

Insomma, per l’esperto di BlueBay in un contesto di bassi tassi d’interesse gli investitori dovranno accettare rendimenti modesti. Le prospettive generali sono sicuramente migliori rispetto al picco della crisi da pandemia, ma non è da escludere un’inversione del trend…