Risparmio gestito, ottimi risultati dalle reti nel primo trimestre

Cresce l'operatività delle reti di consulenti finanziari nel primo trimestre 2021.

Secondo quanto afferma Assoreti nel suo ultimo report trimestrale, a fine marzo 2021 la valorizzazione dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti dai consulenti finanziari delle reti ha toccato un nuovo record, a quota 693,6 miliardi di euro. Stando ai dati dell’associazione, il portafoglio clienti sale dunque del 21,5% su base annua e del 3,9% rispetto a fine 2020.

Stando a quanto riporta la nota dell’associazione, l’evoluzione positiva del dato patrimoniale starebbe rispecchiando la lungimiranza delle scelte di investimento suggerite in questi mesi dai consulenti finanziari ai propri clienti, oltre alla capacità delle associate di Assoreti di gestire ogni variabile in un periodo evidentemente molto complicato.

Gli italiani – afferma Paolo Molesini, presidente di Assoreti – dal canto loro si sono dimostrati sempre più consapevoli dell’importanza di affidarsi a un servizio di consulenza ben strutturato e di qualità al fine di proteggere e far crescere la propria ricchezza.

Più nel dettaglio, è emerso come strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi e previdenziali abbiano rappresentato nel loro insieme l’84% del patrimonio, a quota 582,8 miliardi di euro (+ 25,3% a/a, + 4,3% su dicembre). Di questi, 490,4 miliardi di euro sono stati investiti in prodotti del risparmio gestito, pari al 70,7% del portafoglio, mentre 92,4 miliardi di euro sono stati investiti in strumenti finanziari amministrati, per il 13,3%. Più contenuta è la dinamica di crescita che ha coinvolto la liquidità in portafoglio, pari a 110,8 miliardi di euro, in rialzo del 5,1% su base annua e del 2,1% su dicembre, con un’incidenza scesa al 16%.