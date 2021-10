Elon Musk, il suo patrimonio vale più di quello di Gates e Buffett messi insieme

Elon Musk è sempre più ricco: l'ultimo report di Bloomberg lo elegge senza dubbi il titolare del patrimonio più profondo del globo.

Elon Musk è da tempo entrato nell’invidiabile classifica mondiale dei miliardari. Tuttavia, oltre ad essere entrato in classifica, Musk sembra anche essere in grado di dominarla: il CEO di Tesla e SpaceX è infatti attualmente la persona più ricca del mondo, tanto che il suo patrimonio vale quanto quello dei “colleghi miliardari” Bill Gates e Warren Buffett… messi insieme.

Il valore del patrimonio del 50enne è di 230 miliardi di dollari, stando ai dati del Bloomberg Billionaires Index. Gates si trova al quarto posto con 130 miliardi di dollari e Buffett è “solo” al numero 10 con 102 miliardi di dollari.

Sia Gates che Buffett hanno precedentemente detenuto lo scettro di persona più ricca del mondo. Musk ha superato per la prima volta il CEO di Amazon Jeff Bezos per diventare l'uomo più ricco del mondo a gennaio con un patrimonio netto di 185 miliardi di dollari. Bezos aveva tenuto il titolo dal 2017.

Il motivo di tale sorpasso è da ricercarsi nel fatto che Musk ha aggiunto più di 60 miliardi di dollari al suo patrimonio quest'anno grazie alla forte performance delle azioni Tesla, nonché a una recente vendita di azioni di SpaceX che ha valutato la società a 100 miliardi di dollari, aggiungendo 11 miliardi di dollari al patrimonio netto di Musk.

Naturalmente, Gates e Buffett sarebbero significativamente più vicini a Musk nella classifica della ricchezza se non fosse per le generose donazioni filantropiche del duo. Entrambi hanno infatti donato decine di miliardi di dollari a cause caritatevoli nel corso degli anni, mentre Musk – di contro - è stato più volte criticato per non aver dato via più la sua enorme fortuna.

Tuttavia, Musk ha risposto in diverse occasioni a tali critiche, sostenendo che preferisce rimanere anonimo quando fa beneficienza.