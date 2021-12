Come investire con Omicron (e con tutte le future varianti del covid19)

© Shutterstock

Alcuni consigli per fare trading online in contesti caratterizzati dal sentiment negativo prodotto dalle news sulle varianti del covid19 (oggi Omicron).

A metà novembre nel mondo è apparsa l’ennesima variante del Covid19, Omicron. La variante, nel giro di pochi mesi, ha praticamente “soppiantato” la precedente variante Delta (originatasi in India) che, come ricorderanno gli investitori più attenti, aveva tenuto con il fiato sospeso il mondo per tutta la durata dell'estate. Allora si diceva che Delta potesse essere molto più veloce nella fase di trasmissione rispetto alal versione originaria del covid19, mettendo in pericolo la ripresa in atto a livello globale.

Per fortuna, in queste settimane si è anche scoperto che la nuova Omicron è meno potente della variante Delta. Che la situazione si stia normalizzando è dimostrato anche dal fatto che in SudAfrica, lo stato in cui sembra essere “nata” la Omicron, è stata sospesa sia la quarantena che il tracciamento. Il governo sudafricano ha infatti affermato che la variante Omicron va affrontata più o meno come si affronta una epidemia di influenza.

Se questa notizia sembra indurre all'ottimismo, ve ne però un'altra che va in direzione completamente opposta. I numerosi casi di contagio registrati anche fra i vaccinati ha gettato nello sconforto chi aveva creduto che la distribuzione a tappeto dei vaccini avrebbe bloccato l’epidemia. Somministrare una terza dose del farmaco è diventata quindi la strada individuata dai Governi per arrestare i contagi e ridurre il livello di pericolosità di Omicron (comunque più basso rispetto alla precedente variante Delta).

Cosa accade nell’economia

Il clima di incertezza creato da Omicron ha influenzato ovviamente anche i mercati. La tendenza è stata negativa ma non per tutti i settori. Moderna per esempio, come altri titoli del comparto legato alla sanità e alla farmaceutica, ha visto innalzare le proprio quotazioni. Invece il settore viaggi, ancora una volta, ha avuto perdite ingenti, con le compagnie aree che in borsa hanno registrato ribassi molti ampi.

Di nuovo sono state chiamate in causa le Banche centrali, a cui il mercato ha chiuso di introdurre regole e norme che riescano a tenere la situazione sotto controllo evitando che il rimbalzo in atto possa subire un arresto. Il compito a cui le banche centrali sono nuovamente chiamate non è affatto facile poichè questa volta c'è da tenere in considerazione anche la forte inflazione.

Per contrastare il rialzo generalizzato dei prezzi al consumo servirebbero misure opposte a quelle utilizzate dai Governi per il contagio. Ecco perché la Federal Reserve sta pensando di diminuire il sostegno per far ripartire l’economia. Per quello che riguarda la BCE invece, le azioni previste per il 2022 potrebbero slittare al 2023. In pratica non è da escludere che le due banche centrali più importanti possano prendere strade diverse con la FED pronta ad assumere un atteggiamento da falco e la BCE più propensa a restare la solita colomba.

Come investire con la variante Omicron?

Alla luce di questo contesto, cosa possono fare gli investitori? Occorre una accurata analisi della situazione, seguendo con attenzione i consigli degli esperti. Tra questi ci sono BlackRock, Carmignac, Bnp Paribas Asset Management, Morgan Stanley, HSBC e UBS. Dalle loro parole si possono individuare alcuni consigli da tenere sempre a mente prima di iniziare a fare trading online.

Pur nella diversità di opinioni tra le varie case di analisi, gli analisti sono concordi su alcuni accorgimenti specifici a partire dalla necessità di evitare di modificare la propria strategia e di stravolgere il proprio portafoglio. Soprattutto per quanto riguarda le decisioni prese pensando al lungo termine, è necessario invece restare saldi.

Parallemanente, tutti gli analisti ritengono che sia buona cosa mantenere attivi i propri investimenti. E anzi, la momentanea correzione, diventa in realtà una occasione per investire sul settore value, come forma di difesa.

In termine di previsione, è possibile che i momenti di volatilità dei mercati possano proseguire per tutto il prossimo anno. Con queste premesse diventa inutile cercare di "dominare" il flusso ininterrotto delle notizie, per poter in qualche modo anticipare quello che accadrà. Viceversa è consigliabile diversificare, e puntare sul lungo periodo.

