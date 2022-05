La carenza dei componenti è ancora un grande problema per tech e automotive

Apple, Daimler & co. non saranno immuni alle carenze di fornitura di semiconduttori e altri componenti tecnologici.

La continua carenza di chip e altri materiali di base sta costringendo alcune delle più grandi aziende tecnologiche e automobilistiche del mondo a ridimensionare i loro obiettivi.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato la scorsa settimana che l'azienda "non è immune" alle sfide della catena di approvvigionamento, notando come il business dell'iPad abbia avuto "vincoli di fornitura molto significativi" durante il trimestre più recente. Apple ha poi precisato che ci sono diversi ostacoli che devono essere superati nel trimestre in corso, compresi i vincoli di fornitura relativi a Covid-19 che potrebbero ridurre le vendite per una cifra compresa tra 4 e 8 miliardi di dollari.

Il CEO di Nokia, Pekka Lundmark, ha invece riconosciuto che la telco finlandese sarebbe cresciuta più velocemente nell'ultimo trimestre se non fosse stato per i problemi della catena di approvvigionamento. "La situazione si è stabilizzata ma continua ad essere abbastanza seria", ha detto. "Quando parliamo di semiconduttori, stiamo vedendo miglioramenti qua e là. È abbastanza specifico per i fornitori al momento, ma quando guardiamo all'anno intero e alla seconda metà dell'anno, continuiamo a sperare che le cose comincino a migliorare verso la fine dell'anno".

I problemi sembrano riguardare pesantemente anche le aziende automobilistiche. Il CEO di Daimler, Ola Källenius, ha detto che le carenze di fornitura in corso, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori, sono una delle tre sfide principali nell'attuale ambiente commerciale. Källenius ha aggiunto che i nuovi lockdown per il Covid in Cina, uno dei più grandi mercati di Daimler, potrebbero influenzare le catene di approvvigionamento in tutto il mondo.

Il CEO di Volvo, Jim Rowan, ha poi fatto eco alle preoccupazioni di settore affermando che l'azienda sarà colpita dal problema della carenza dei componenti nel secondo trimestre, ma ha comunque rassicurato sul fatto che l'azienda ha "una fornitura assicurata" che dovrebbe aiutarla nella seconda metà dell'anno.