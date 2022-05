Azioni Snap: – 30% dopo mancato raggiungimento obiettivi aziendali

Le azioni di Snap hanno subito un passo indietro del 30% nella sessione di ieri, dopo che il CEO Evan Spiegel ha avvertito i dipendenti che l’azienda non sarebbe stata in grado di raggiungere i propri obiettivi di fatturato e di utili rettificati nel trimestre in corso.

Spiegel ha scritto che la società rallenterà il ritmo di nuove assunzioni fino alla fine dell’anno per gestire le spese riferendosi poi al deterioramento del contesto macroeconomico, peggiorato “più rapidamente di quanto avevamo previsto quando abbiamo pubblicato la nostra guidance trimestrale il mese scorso. Di conseguenza, sebbene il nostro fatturato continui a crescere su base annua, la crescita è più lenta di quanto ci aspettassimo”.

Ad aprile, Snap ha riportato i risultati del primo trimestre 2022, deludenti rispetto alle attese degli analisti di Wall Street: all’epoca la società aveva anche dichiarato di aspettarsi una crescita del fatturato tra il 20% e il 25% su base annua e un utile rettificato prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti compreso tra 0 e 50 milioni di dollari.

“Riteniamo probabile che il fatturato e l’EBITDA rettificato siano inferiori alla fascia bassa della guidance che abbiamo fornito per questo trimestre“, ha scritto Spiegel nell’aggiornamento di lunedì.

Spiegel ha poi dichiarato che Snap continuerà a reclutare nuovi dipendenti, ma rallenterà il ritmo delle assunzioni per il resto dell’anno. Secondo la nota, Snap prevede comunque di assumere 500 nuovi dipendenti nel 2022, contro i 2.000 dipendenti assunti nel 2021.