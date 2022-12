Bitcoin o oro: su cosa investire nel 2023?

Bitcoin o oro? Il dibattito su che cosa sia meglio investire nel 2023 si sta nuovamente accendendo dopo che la banca d’investimento Goldman Sachs ha pubblicato una nuova ricerca che documenta tutti i motivi per cui considera l’oro un investimento migliore del Bitcoin.

Come sostiene Goldman Sachs, la speculazione e la volatilità che riguardano Bitcoin sono eccessive. Inoltre, la criptovaluta originale non è riuscita a mantenere molte delle promesse chiave che avrebbero dovuto sostenere la sua proposta di valore, come l’idea che avrebbe agito come copertura contro l’inflazione o l’estrema volatilità del mercato.

Ma Goldman Sachs ha ragione? O si può spezzare qualche lancia in favore di Bitcoin?

Stando alla banca, in questo momento il Bitcoin viene scambiato come un’azione di una società tecnologica ad alto rischio e a forte crescita. Durante i mercati in rialzo, queste società possono essere investimenti straordinari grazie a rendimenti da capogiro. Tuttavia, durante i mercati ribassisti, gli investitori cercano tipicamente attività meno rischiose, come le azioni delle blue-chip e l’oro. Quindi, finché i timori di inflazione e recessione aleggiano sull’economia, Goldman Sachs pensa che l’oro sia un posto più sicuro dove mettere i propri soldi.

Inoltre, Goldman Sachs sostiene che i “casi d’uso non speculativi” per il Bitcoin semplicemente non esistono. Al contrario, esistono casi d’uso legittimi per l’oro che generano sempre una domanda per il metallo.

Certo è che non tutti sono concordi con questa visione.

Chi sostiene che Bitcoin sia meglio dell’oro rammenta come in passato abbia fornito rendimenti annuali significativamente più alti di qualsiasi altro asset. Nel periodo dal 2011 al 2021, ad esempio, Bitcoin è stato l’asset più performante al mondo, con un rendimento annualizzato del 230,6%, un risultato che ha superato di 10 volte la performance dei migliori titoli tecnologici a forte crescita. Nel corso della sua vita, il Bitcoin ha reso agli investitori oltre il 17.000%. L’oro ha storicamente fornito rendimenti annui molto più bassi su una base a lungo termine, tanto che dal 2011 al 2021, il rendimento annualizzato è stato di appena l’1,5%. Nel 2022, però, le cose si sono ribaltate: al crollo di Bitcoin è corrisposta una buona tenuta da parte dell’oro…

Come investire su Bitcoin o sull’oro

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che desiderano fare trading online su Bitcoin o sull’oro, che il miglior modo è quello di utilizzare una piattaforma professionale in cui tali asset sono disponibili, come quella di Avatrade (qui la nostra recensione).

In questo modo potrai:

fare trading su un’ampia gamma di asset, azionari e non solo

sfruttare una leva fino a 10:1 per le proprie operazioni

usare diverse piattaforme di investimento

fare trading anche fuori casa o ufficio con le app per iOS e Android

copiare i trader più esperti con il trading automatico di Mirror Trader

usare un conto demo per esercitarsi e proteggere il capitale

approfittare del servizio clienti multilingue durante gli orari di apertura del mercato.

Ricordiamo che l’apertura del conto è facile e gratuita. È sufficiente cliccare sul link sottostante e seguire le poche istruzioni a video. Buon trading!

>>> Clicca qui per aprire un conto di trading gratis sul sito ufficiale Avatrade! <<<

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!