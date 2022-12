Chi si ricorda di Moderna? Le sue azioni pharma potrebbero essere un buy per il 2023…

In epoca Covid le azioni Moderna hanno catalizzato l’attenzione di milioni di investitori di tutto il mondo, desiderosi di cavalcare il boom dei vaccini contro il nuovo coronavirus. Tuttavia, con lo sgonfiarsi della pandemia, la preoccupazione di molti analisti è stata quella di conoscere il futuro dell’azienda nel lungo periodo. Sebbene quest’anno l’azienda abbia ancora generato ricavi miliardari grazie al suo vaccino per il Covid-19, le vendite di Spikevax sono destinate a diminuire con l’attenuarsi delle preoccupazioni per l’epidemia.

Proprio per questo motivo, l’azienda sta cercando di correre ai ripari e diversificarsi, avendo in corso diverse sperimentazioni, tra cui quella di vaccini per l’influenza e il virus respiratorio sinciziale, che potrebbero aiutare l’azienda a compensare parte del calo delle entrate.

A tal fine, all’inizio di dicembre, Moderna ha dato agli investitori alcune notizie interessanti che li hanno resi più ottimisti sul titolo.

Un nuovo possibile vaccino antitumorale

Il 13 dicembre Moderna ha pubblicato un comunicato stampa in cui afferma che il suo vaccino candidato antitumorale personalizzato, mRNA-4157/V940, utilizzato in combinazione con il farmaco antitumorale più venduto di Merck, Keytruda, si è rivelato efficace nel trattamento di persone con melanoma avanzato. Secondo i dati, ha ridotto il rischio di morte e di recidiva del 44%.

Stéphane Bancel, CEO di Moderna, si è detto entusiasta dei risultati, affermando che: “i risultati di oggi sono molto incoraggianti per il campo del trattamento del cancro. L’mRNA è stato trasformativo per COVID-19 e ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo dimostrato il potenziale dell’mRNA di avere un impatto sui risultati in uno studio clinico randomizzato nel melanoma“.

Dato che il mercato dei farmaci antitumorali vale circa 150 miliardi di dollari e potrebbe crescere fino a quasi 290 miliardi di dollari entro il 2030, è facile capire perché gli investitori siano entusiasti dei risultati, dato che un trattamento oncologico efficace potrebbe essere un’enorme fonte di guadagno sia per Moderna che per Merck.

Bisogna comprare le azioni Moderna?

Le notizie positive sul vaccino antitumorale personalizzato hanno fatto salire le azioni di Moderna sopra i 200 dollari per la prima volta da gennaio. Tuttavia, il titolo è ancora in calo di quasi il 40% rispetto al suo massimo di 52 settimane di 321,30 dollari. Inoltre, il multiplo di 30 volte i suoi utili futuri (in base alle aspettative degli analisti) non sembra un acquisto conveniente: il settore ha un multiplo medio di 17.

Per quanto concerne le buone notizie che riguardano il vaccino antitumorale, in realtà la fase 3 della sperimentazione inizierà solamente l’anno prossimo e prima che ottenga l’eventuale approvazione da parte della Food and Drug Administration, potrebbero volerci degli anni…

