Conti deposito e buoni fruttiferi postali, le migliori soluzioni per i risparmiatori. Ecco i 3 più redditizi

I piccoli risparmiatori italiani stanno diventando sempre più attenti alla ricerca di soluzioni di investimento sicure e con ampi margini di sicurezza. Mentre alcuni preferiscono investire in titoli di Stato, come BOT o BTP, e altri scelgono conti deposito o buoni postali, c’è una serie di soluzioni che possono offrire rendimenti fino al 9%.

Parliamo dei conti deposito e dei buoni fruttiferi postali, che nonostante l’altalenante periodo dei tassi di inflazione, sono tra le preferenze delle famiglie italiane che desiderano far fruttare i loro risparmi accumulati nel tempo.

Molti hanno optato per questi strumenti di investimento piuttosto che lasciare fermi i soldi sui tradizionali conti correnti, che non offrono un rendimento adeguato e comportano una progressiva perdita del potere di acquisto dei risparmi a causa dell’inflazione.

Secondo i dati della Banca d’Italia relativi al febbraio 2023, i soldi fermi sui conti correnti ammontavano a circa 1.384 miliardi di euro. Pertanto, una scelta più prudente per far crescere i risparmi è quella di considerare i conti deposito e i buoni fruttiferi postali.

Buoni fruttiferi postali e conti deposito sono la scelta migliore?

I conti deposito e i buoni fruttiferi postali hanno guadagnato popolarità grazie agli interessi più elevati che offrono rispetto ai conti correnti tradizionali. Inoltre, sono soluzioni di risparmio garantite dal Fondo interbancario di tutela depositi (Fidt) e dallo Stato italiano, emessi dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) e distribuiti da Poste Italiane.

Per coloro che sono nuovi nel campo degli investimenti, è essenziale comprendere che non esiste una scelta di investimento migliore e sicura in assoluto. Tuttavia, è sempre consigliabile diversificare il proprio portafoglio per ridurre il rischio e proteggere i risparmi da eventuali fluttuazioni del mercato.

Conti deposito: fino al 9% di rendimento

I conti deposito, per esempio, sono collegati ai conti correnti tradizionali, ma a differenza di questi ultimi, non consentono operazioni. Al momento, alcuni dei conti deposito più redditizi sul mercato sono quelli offerti da Smartbank, che possono garantire tassi di interesse fino al 9% lordo.

Il rendimento di questi conti è legato all’andamento del Ftse Mib dalla data di sottoscrizione a quella di scadenza. Ad esempio, la cedola lorda a 36 mesi potrebbe rendere il 7% lordo dopo il primo anno, il 7,50% dopo il secondo anno e l’8% dopo il terzo anno.

Per un periodo di 48 mesi, il rendimento annuo lordo potrebbe essere del 7% dopo 1 anno, del 7,50% dopo 2 anni, dell’8,50% dopo 3 anni e del 9% dopo 4 anni.

Un altro conto deposito degno di nota è quello offerto da Credem con il Deposito Più. Questo permette di ottenere un tasso annuo lordo del 4% alla scadenza per nove mesi, ma con un investimento minimo di 5000 euro.

Buoni Fruttiferi Postali: rendimento fino al 4,50%

Per quanto riguarda i buoni fruttiferi postali, quello dedicato ai minori è il più vantaggioso, con un tasso annuo lordo che può arrivare fino al 4,50% al termine del sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo anno.

Esiste anche il buono fruttifero Soluzione Eredità, che ha una scadenza più breve di 4 anni e offre un rendimento certo alla scadenza del 3% annuo lordo. Tuttavia, in caso di rimborso prima dei 4 anni, si otterrà solo la restituzione del capitale investito senza interessi.

In conclusione, i conti deposito e i buoni fruttiferi postali possono rappresentare soluzioni interessanti per i piccoli risparmiatori italiani in cerca di opportunità di investimento sicure e remunerative.

Prima di prendere una decisione, è consigliabile valutare attentamente le opzioni disponibili e diversificare il proprio portafoglio per ottenere il massimo vantaggio dai risparmi accumulati.

