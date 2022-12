Conto di risparmio Freedom24: cos’è e quanto si guadagna con il Conto D

Uno dei motivi che rendono il servizio di Freedom24 così conveniente è il Conto D, un particolare conto di risparmio (saving account) che è aperto automaticamente per tutti i clienti di Freedom Finance Europe senza che il cliente debba fare alcunché.

Ma quali sono i vantaggi del Conto D Freedom24? Quanto si può guadagnare?

Abbiamo dedicato a questo tema un approfondimento completo, che trovi qui sotto, che ti consigliamo di leggere subito!

Cos’è il Conto D di Freedom24

Il Conto D di Freedom24 è un saving account, che può essere ribattezzato come un conto di risparmio o, meglio, un conto cumulativo. Il cliente che sceglie di mantenere i propri soldi su questo account può maturare interessi pari al 3% annuo lordo, con profitti calcolati giornalmente.

Per certi versi, si tratta dunque di un salvadanaio con una remunerazione piuttosto interessante che, peraltro, può essere utilizzato come base di partenza per i propri trade.

Cosa si può fare con il Conto D di Freedom24

Il fatto che il Conto D di Freedom24 sia una sorta di parcheggio preferenziale per i propri soldi, considerato che consente di ottenere un interesse annuo del 3%, non sta a significare che non vi possa essere dell’utile operatività su di esso.

Di fatti, se desideri acquistare azioni al prezzo IPO grazie all’esclusivo servizio di Freedom 24, o se vuoi fare qualche trade, potrai pur sempre farlo trasferendo soldi dal Conto D al conto di trading con pochi e semplici clic. Il trasferimento dei fondi avviene in tempo reale!

Di contro, se hai dei trade aperti e su tali posizioni hai fissato uno stop loss o un take profit, al raggiungimento di tagli soglie Freedom 24 chiuderà automaticamente i trade trasferendo il relativo saldo sul Conto D e permettendoti di ottenere un reddito passivo ogni giorno.

Quanto si guadagna con il Conto D di Freedom 24

Con il Conto D di Freedom24 si può ottenere un ricavo del 3% annuo, contabilizzato pro quota ogni giorno lavorativo. I fondi dei clienti presenti sul Conto D vengono infatti investiti in conformità con le istruzioni del cliente nelle transazioni swap in valuta OTC, che generano un guadagno come sopra stimato.

Come si pare un Conto D

Come abbiamo già anticipato in apertura di questo approfondimento, il cliente interessato a fruire dei vantaggi del Conto D non deve fare niente, considerato che l’apertura del rapporto è contestuale a quella del conto di trading su Freedom24.

Se invece il cliente dovesse essere nell’impossibilità di disporre di un Conto D potrà richiedere l’apertura di un nuovo rapporto in questo modo:

vai sezione “Ordini”

clic su menu “Impostazioni conto”

clic su “Conto aggiuntivo”

seleziona “Conto D cumulativo” dall’elenco a discesa

conferma l’invio dell’ordine.

In pochi istanti il Conto D sarà aperto. L’accensione del rapporto può avvenire anche dall’app mobile:

nella finestra “Menu” vai alla sezione “Ordini non commerciali”

nel menu “Impostazioni conto” seleziona “Conto aggiuntivo”

apri una sessione di sicurezza e seleziona “Conto D cumulativo” dall’elenco a discesa

conferma l’invio dell’ordine.

>>> Clicca qui per aprire un conto GRATIS su Freedom24 (sito ufficiale)! <<<

Freedom Finance Europe è una filiale con sede nell’UE di Freedom Holding Corp. quotata al NASDAQ (fondata nel 2008), iscritta alla BaFin e alla CySEC nell’UE e alla SEC negli USA.

Affidato a più di 300.000 clienti, il broker è pienamente conforme alle norme MiFID II, garantendo il massimo livello di protezione degli investitori.

I servizi di brokeraggio sono forniti tramite la piattaforma di investimento online Freedom24, che offre un’ampia gamma di azioni, ETF e opzioni su azioni statunitensi di borse americane, europee e asiatiche.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L’acquisto di azioni a prezzi da IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!