Crisi banche americane, ora è meglio investire in azioni o bond?

La crisi delle banche americane e il default di SVB e Signature Bank non stanno facendo dormire sonni troppo tranquilli agli investitori internazionali.

Di fatti, anche se per il momento il rischio è marginale, rimane il timore diffuso che la crisi degli istituti di credito sopra citati (e il deterioramento del rating di Moody’s di un gruppo di altre banche) possa determinare un effetto a catena nel sistema bancario, una sorta di contagio che potrebbe far vivere momenti difficili alle istituzioni del credito.

In realtà, ricordiamo, per ora il rischio di un peggioramento drastico della situazione rimane molto limitato. Se infatti non si può escludere che altre banche minori finiscano con l’essere interessate da provvedimenti similari a quelli che hanno colpito SVB, è anche vero che nel complesso il sistema bancario è solito e che le facilitazioni previste dalle banche centrali sono sufficienti per resistere a ogni scossone.

Ma come investire in questo scenario? Meglio le azioni o le obbligazioni?

L’opinione di Pictet AM

Per Pictet Asset Management, che si è recentemente espresso attraverso le dichiarazioni di Andrea Delitala, suo Head of Euro Multi Asset, non ci sarebbero molti dubbi: in questo momento le obbligazioni sono un porto sicuro.

A dimostrazione di ciò vi è anche il fatto che sul fronte azionario, maggiormente rischioso ed esposto, la società di asset management avesse già preso protezione, in particolar modo sull’indice di volatilità VIX e anche sull’Europa.

L’esperto sottolinea come le due banche americane abbiano subito una combinazione tossica di perdite in conto titoli e come comunque l’intervento delle autorità, aggiuntivo alla protezione sui depositi fino a 250.000 dollari, abbia posto in essere una facility della Fed che permette l’accesso fino a 25 miliardi di dollari a fronte di garanzie di collaterali che saranno valutati al 100% fino a 12 mesi di durata. Facility che, per Pictet AM, sono adeguate dal punto di vista sistemico mentre, su un fronte più locale e circoscritto, è possibile che le banche piccole possano subire qualche maggiore penalizzazione.

Le mosse della Fed sui tassi

Per quanto poi concerne le mosse della Federal Reserve sui tassi, l’esperto di Pictet AM afferma come sia probabile che quanto stia accadendo implichi un tasso nominale che si attesterà intorno al 5%.

Delitala afferma che il mercato sta reagendo molto emotivamente, con una diversificazione nel comportamento dell’azionario, mentre le obbligazioni tornano ad essere un porto sicuro, contraddistinto molto bene da un rally dei bond, soprattutto americani, su tutta la curva, anche su quella parte più breve.

Di contro, l’azionario viene penalizzato, mentre sul dollaro Delitala vede una situazione di compromesso: sebbene da una parte rimanga un porto sicuro, dall’altra parte non ne sta beneficiando, considerato che l’epicentro di quanto sta accadendo sono proprio gli USA.

Insomma, in conclusione, Pictet AM suggerisce che sia doveroso praticare cautela sull’azionario, ma è l’obbligazionario che potrebbe avere un miglior assestamento.

