Global X lancia due nuovi ETF Defined Outcome a difesa dei sell off azionari

Global X ha lanciato due nuovi ETF della gamma Defined Outcome, che offrono livelli di protezione dai ribassi dei mercati azionari e, di contro, un tetto ai loro rialzi.

I due prodotti, listati sui mercati regolamentati, riguardano l’S&P 500:

Global X S&P 500 Quarterly Buffer (SPQB), che assorbe ogni trimestre le perdite dell’indice fino al 5% Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge (SPQH), che assorbe ogni trimestre le perdite dal 3% al 12%.

Evidentemente, in un contesto altamente volatile come quello attuale, i nuovi ETF di Global X permettono di rimanere investiti nel principale indice azionario americano, ma godendo di una discreta protezione da eventuali sell off azionari.

Nome del comparto Ticker Indice Buffer Costo Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF SPQB Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect Index 0% a -5% (5%) 0,50% Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF SPQH Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (-3% to -12%) Buffer Protect Index -3% a -12% (9%) 0,50%

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB)

Il primo dei due indici, utilizzando una strategia Defined Outcome, punta ad assorbire il primo 5% delle perdite dell’S&P 500 ogni trimestre, assicurando nel contempo all’investitore una crescita del capitale fino a un limite massimo.

In questo modo gli investitori possono partecipare alla crescita dell’S&P 500 ma, di contro, limitare il rischio e la volatilità azionaria in un contesto di preoccupazione per sell off limitati.

Ricordiamo che l’SPQB ha come obiettivo quello di a fornire risultati d’investimento che corrispondano in generale al rendimento totale dell’indice Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect.

Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF (SPQH)

L’ETF SPQH ha invece come obiettivo quello di fornire agli investitori un cuscinetto del 9% sull’S&P 500, dopo il primo 3% di perdite dell’indice, arrivando così a coprire potenzialmente una perdita del 12% e offrendo al contempo una crescita del capitale fino a un tetto massimo.

Il fondo permette dunque agli investitori di partecipare alla crescita dell’S&P 500 e, nello stesso tempo, aumentare le possibilità di contenere i ribassi, soprattutto in caso di un sell off importante.

Si ricorda infine che l’SPQH mira a fornire risultati d’investimento che corrispondano in generale al rendimento totale dell’indice Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 9% (da -3% a -12%) Buffer Protect.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!