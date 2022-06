Investire nel Cleantech: ecco un ETF per prendere posizione su idrogeno & co.

Il settore delle tecnologie pulite (Cleantech) ha performato in modo molto convincente durante l’epoca pandemica e si prevede che il mercato globale del green tech e della sostenibilità continuerà a crescere da 13,76 miliardi di dollari del 2022 a 51,09 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,6%.

Si tratta evidentemente di prestazioni notevoli, che potrebbero essere ulteriormente accentuate dall’accelerazione oltre le attese della transizione verso l’economia globale a zero emissioni, che richiede un impiego di più di 100.000 miliardi di dollari nei prossimi 30 anni.

Per prendere posizione in questo settore, uno degli ETF più interessanti sembra essere il Global X Hydrogen ETF (HYDR), che cerca di investire in società che possono trarre vantaggio dal progresso dell’industria globale dell’idrogeno, includendo nel proprio recinto le società coinvolte nella produzione di idrogeno, nell’integrazione dell’idrogeno nei sistemi energetici e nello sviluppo/produzione di celle a combustibile a idrogeno, elettrolizzatori e altre tecnologie legate all’utilizzo dell’idrogeno come fonte energetica.

Il Global X Hydrogen ETF (HYDR) mira dunque a fornire risultati d’investimento che corrispondano in generale all’andamento dei prezzi e dei rendimenti, al lordo delle commissioni e delle spese, dell’indice Solactive Global Hydrogen.

Le società più rappresentate

Le società più rappresentate nel paniere del fondo sono le seguenti:

I settori e i Paesi più rappresentati

Perché investire in questo ETF

Sono almeno tre i buoni motivi per investire in questo ETF: