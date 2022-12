IPO Sondors, è tutto pronto! Come comprare le nuove azioni al prezzo iniziale con Freedom Finance

Mancano pochi giorni alla IPO di Sondors, società specializzata nella produzione e fornitura di bici e moto elettriche di alta qualità. Dall’anno della sua fondazione, nel 2015, Sondors ha consegnato più di 60.000 prodotti in oltre 70 Paesi in cui è presente con i suoi canali di vendita, garantendosi un portafoglio clienti in continuo ampliamento.

Ebbene, è sicuramente utile a tutti i nostri lettori sapere che è possibile acquistare nuove azioni al prezzo dell’IPO attraverso Freedom24, la piattaforma online internazionale famosa per la possibilità di accedere alle nuove azioni delle società che si quotano in Borsa, al loro prezzo iniziale.

Ma conviene davvero investire in Sondors? E come investire nelle azioni al prezzo IPO??

Chi è Sondors: breve profilo della società

Come abbiamo già rammentato qualche riga fa, Sondors è una società specializzata nella produzione e fornitura di bici e moto elettriche di alta qualità, occupandosi in particolare in bici elettriche con motori tra 350 e 750 watt, che possono raggiungere velocità fino a 77 km/h e autonomia fino a 100 km.

Tra i suoi prodotti di maggiore successo c’è la nuova ebike MetaCycle, che ha una batteria da 4.000 wattora ricaricabile in meno di 4 ore con una comune presa da 120 volt, così come le bici fuoristrada e i quad elettrici.

Lo scorso anno la società ha inoltre siglato un importante contratto con la Costco per la vendita di alcuni modelli di bici elettriche mediante i negozi di questa importante catena e sul sito internet.

I dati finanziari di Sondors

La società arriva all’IPO con ricavi che nel 2021 sono cresciuti del 37,2%. Il buon trend è durato anche nei primi 9 mesi del 2022, con un fatturato in crescita del 49,4% su base annua. La marginalità risulta essere ancora negativa, con un EBIT del -6% nel 2020, – 30% nel 2021 e – 22% nei primi 9 mesi del 2022.

Previsioni su Sondors

La società è protagonista di un mercato, quello delle bici elettriche, che nel 2021 è stato valutato in 35,7 miliardi di dollari e che entro il 2029 potrebbe superare i 90 miliardi di dollari.

Come comprare le azioni al prezzo IPO

L’IPO di Sondors si terrà il prossimo 8 dicembre, con le negoziazioni delle azioni della società che invece inizieranno venerdì 9 dicembre. La fascia di prezzo è tra 8 e 10 dollari.

Chiunque sia interessato ad acquistare le nuove azioni al prezzo dell’IPO può ovviamente approfittare dell’offerta Freedom24 di Freedom Finance per le azioni delle nuove società, al prezzo iniziale. Freedom Finance ha già informato i clienti sulle IPO di Rivian, Discord, Tiktok, Starlink, e sta ora facendo lo stesso per l’IPO di Sondors, presente sulla sua piattaforma. Tra l’altro, la crescita media del prezzo dei nuovi titoli precedentemente offerti sulla piattaforma Freedom24 è del 52% nel mese del periodo di lock-up!

Richiedere l’acquisto delle nuove azioni al prezzo dell’IPO è semplice, tanto che i requisiti di partenza sono essenzialmente tre:

aver effettuato l’accesso sul sito Freedom24 by Freedom Finance (è disponibile anche l’APP per il mobile trading)

aver effettuato la registrazione sul sito ufficiale o sull’APP mobile

aver ricaricato il proprio conto Freedom Finance con almeno 2.000 USD.

Una volta accertato il possesso di questi tre requisiti, bisogna inviare l’ordine di acquisto delle azioni dell’emittente sulla piattaforma di Freedom24, selezionando il ticker aziendale e specificando quale è l’importo che si intende investire.

Freedom Finance Europe è una filiale con sede nell'UE di Freedom Holding Corp. quotata al NASDAQ (fondata nel 2008), iscritta alla BaFin e alla CySEC nell'UE e alla SEC negli USA. Affidato a più di 300.000 clienti, il broker è pienamente conforme alle norme MiFID II, garantendo il massimo livello di protezione degli investitori. I servizi di brokeraggio sono forniti tramite la piattaforma di investimento online Freedom24, che offre un'ampia gamma di azioni, ETF e opzioni su azioni statunitensi di borse americane, europee e asiatiche. Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita del capitale. L'acquisto di azioni a prezzi da IPO può comportare ulteriori restrizioni. Le previsioni o le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

